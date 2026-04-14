V Mostě vybrali vítěze na proměnu Prioru, radnice si ho zatím nechává pro sebe

  9:02,  aktualizováno  9:02
Radnice v Mostě vybrala vítěze architektonické soutěže na rekonstrukci obchodního domu Prior. Kdo jím je, ale magistrát zatím neřekl. V dominantní stavbě v centru města má každopádně vzniknout multikino, obchody a gastropodnik. Předpokládané náklady jsou 650 milionů korun.
Budova obchodního domu Prior v Mostě (září 2024)
Budova obchodního domu Prior v Mostě (září 2024) | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

„Vítězný návrh porotu přesvědčil podrobným technickým zpracováním. Autoři také zachovávají objekt v současné podobě, nejsou k němu žádné přístavby,“ uvedl primátor Marek Hrvol (ProMOST).

Architektonická soutěž běžela od loňského roku, přihlásilo se do ní na dvacet českých a zahraničních ateliérů. Vítězné konsorcium z českých a zahraničních architektů magistrát veřejnosti představí 24. dubna na akci, která se uskuteční přímo v budově Prioru.

Ten den také zveřejní nejenom vítěznou vizualizaci, ale návrhy i dalších účastníků. Do té doby nechce magistrát vítěze zveřejnit.

V obchodním centru má vzniknout mimo jiné kino s několika sály, obchodní prostory, budova by měla také zůstat průchozí jako tomu je nyní. Vzniknout tam má i malá tržnice. Na střeše by mohla být malá divadelní scéna či kavárna. Do návrhu na budoucí využití objektu chce magistrát zapojit i veřejnost.

Vybraný vítěz pro město zpracuje za zhruba 50 milionů korun studii a projektovou dokumentaci. „Tato administrativní příprava zabere asi dva roky,“ poznamenal Hrvol.

Poté magistrát vypíše soutěž na zhotovitele. Kolik bude oprava budovy přesně stát, bude jasné až poté, nyní jsou náklady vyčísleny na odhadem 650 milionů korun.

20. září 2024
