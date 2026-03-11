V krajině, kde byly břehy řek v minulosti regulovány a lesy intenzivně obhospodařovány, představuje Havraní ostrov výjimečný kus přirozenější říční přírody, který si uchoval vysokou ekologickou hodnotu.
Havraní ostrov je dlouho izolovaný a v jeho porostech nebylo možné lesnicky hospodařit. Roste zde mnoho starých stromů a nachází se tu dostatek tlejícího dřeva, které je klíčové pro takzvané saproxylické druhy, tedy živočichy závislé na odumírajících kmenech. Právě tyto organismy patří k nejcitlivějším ukazatelům kvality lesního prostředí. Pokud mizí staré stromy a mrtvé dřevo, mizí s nimi i celé specializované ekosystémy.
Průzkumy na ostrově potvrdily výskyt řady ochranářsky významných brouků, například lesáka rumělkového či třeba kovaříka rezavého. Právě ti patří mezi zmíněné saproxylické druhy a jejich přítomnost svědčí o mimořádné kvalitě zdejšího prostředí.
„Takové místo poskytuje životní podmínky pro široké spektrum organismů, v tomto případě zejména brouků. Je zřejmé, že se jedná o jednu z nejvýznamnějších lokalit svého druhu na dolních tocích Ohře a Labe,“ sdělila mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková.
Útočiště pro ohrožené druhy
Odborníci upozorňují, že podobně zachovalé lokality jsou dnes v nížinných oblastech spíše výjimkou. Někteří z brouků, kteří rezervaci obývají, jsou pak vedeni na červeném seznamu ohrožených druhů.
Kromě hmyzu poskytuje ostrov útočiště také dalším skupinám organismů. Díky pravidelnému kolísání hladiny Labe zde vznikají rozmanité mikrobiotopy – od vlhkých sníženin přes zaplavované části lesa až po sušší vyvýšené plochy. Tato pestrá struktura prostředí vytváří podmínky pro různé druhy ptáků, drobných savců i dalších bezobratlých. Přirozená říční dynamika, která ostrov formuje, je tak klíčová pro jeho dlouhodobé fungování.
Podle hejtmana Ústeckého kraje Richarda Brabce (ANO) je vyhlášení rezervace důležitým krokem k systematické ochraně cenných přírodních území v regionu. „Ukazuje se, že i relativně malé lokality mohou mít obrovský význam pro zachování biologické rozmanitosti,“ uvedl.
Příroda bez chemie a staveb
Vyhlášení přírodní rezervace znamená zavedení přísnějšího ochranného režimu. Zakázáno tu tak je například používání chemických přípravků, budování staveb, rozšiřování nepůvodních druhů rostlin a zvířat i další zásahy, které by mohly narušit přirozený vývoj lesa. Cílem není území izolovat, ale umožnit mu další vývoj bez zásadních zásahů člověka.
Náklady na péči o přírodní rezervaci v odhadované výši 296 tisíc korun během následujících deseti let budou hrazeny z rozpočtu kraje. Tyto prostředky mají pokrýt například značení hranic území, monitoring druhů či další odborné průzkumy.
Havraní ostrov tak získává ochranu, která má zajistit, že jeho výjimečné přírodní hodnoty přetrvají i do budoucna.