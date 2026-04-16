Vyhořelá ubytovna na Žižkově měla být zbouraná, majitel nařízení soudu ignoroval

„Za náš stavební úřad to 9. ledna tento rok odešlo a exekutor mohl bourat,“ uvedl Vronský.
Na internetu se podle starosty objevují nepravdivá tvrzení, že úřad Prahy 3 problém neřešil. „Nějaký pán začal šířit informaci, že podal podnět hasičskému záchrannému sboru, ten že to postoupil nám, a za ten požár ubytovny prý může nečinnost úředníků Prahy 3,“ uvedl pro iDNES.cz Vronský.
Podle něj však Obvodní soud pro Prahu 3 už v březnu 2024 rozhodl, že majitel musí pozemek vyklidit a stavbu na vlastní náklady odstranit. To se nestalo, a proto byla nařízena exekuce. Exekutor následně požádal stavební úřad o stanovení podmínek demolice, které úřad vydal začátkem ledna letošního roku.
|
„Tím dostal exekutor volnou ruku k realizaci bourání. Proč k němu dosud nedošlo, nevím. Mohly tam být další překážky,“ doplnil starosta. Právě proti stanoveným podmínkám se vlastník odvolal a případem se nyní zabývá magistrát.
Vyjádření majitele ubytovny redakce iDNES.cz shání. Na kontaktním čísle jsme zastihli správce ubytovny, který nám poskytl kontakt na jednatele provozující společnosti Transfrukt s.r.o. Akopa Nikogosyana. Z důvodu jazykové bariéry při telefonátu jsme ho následně požádali o vyjádření prostřednictví textové zprávy a čekáme na reakci. Z telefonátu nicméně vyplynula alespoň informace, že uvažuje o prodeji objektu.
Demolice podle Vronského navíc není jednoduchá. „Jde o komplikovanou stavbu, kterou nelze zbourat jen tak. Musí se postupovat podle bouracího projektu,“ vysvětlil.
Ubytovna podle něj neměla klasickou kolaudaci, tu v roce 2018 nahradil takzvaný pasport stavby. „Tím doložili skutečný stav objektu a v podstatě tím nahradili kolaudaci. Hasiči ale ve své zprávě uvedli, že jim požárně bezpečnostní řešení nebylo předloženo,“ uvedl Vronský s tím, že není jasné, zda dokumentace existovala dodatečně.
|
Při úterním požáru bylo podle radnice evakuováno více než 60 lidí. Pro 24 z nich zajistila městská část náhradní ubytování ve spolupráci s pražským centrem sociálních služeb, o ostatní se postaral provozovatel ubytovny.
„Kdyby majitel respektoval soudní rozsudek, stavba už tam dávno nestála,“ zdůraznil starosta. Na místě pokračuje likvidace následků požáru.
Během úterního zásahu hasiči vyhlásili třetí ze čtyř stupňů poplachu. Některé lidi evakuovali s pomocí žebříků a výškové techniky. Jedna žena se přiotrávila zplodinami, hasiče s popáleninami na krku odvezli zdravotníci do nemocnice.