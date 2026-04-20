Výrazný znak: potetovaná pravá paže. Policie pátrá po uprchlém vězni

  19:12
Kriminalisté vyhlásili pátrání po osmatřicetiletém vězni Zdeňku Baladovi, jež v pondělí opustil volné pracoviště v obci Jirny v okrese Praha-východ. Jako spolujezdec nasedl před areálem do osobního vozu a už se nevrátil. Muž si trest odpykával v jiřické věznici kvůli drogové trestné činnosti. Podle informací policie není nebezpečný.
Hledaný 38letý vězeň | foto: Police ČR

Vězeň odešel 20. dubna z firmy v Poděbradské ulici okolo 14. hodiny odpolední. Na parkovišti před areálem nasedl do šedého osobního auta Ford Kuga s registrační značkou 9H0 2135 a jako spolujezdec byl z místa odvezen neznámo kam.

Hledaný muž je vysoký přibližně 178 centimetrů, je hubené postavy, má šedé oči a krátké, lehce vlnité hnědé vlasy. Na sobě měl v době odchodu z pracoviště černé montérky a šedé triko. Oblečení se však s největší pravděpodobností již zbavil. Výrazným znakem uprchlého je potetovaná celá pravá paže – takzvaný rukáv.

Balada si ve věznici v Jiřicích na Nymbursku odpykával trest za drogovou trestnou činnost. Podle policejní databáze hledaných osob se nejedná o nebezpečného jedince.

Policie v souvislosti s útěkem žádá veřejnost, aby případné informace o uprchlém vězni oznámila na tísňovou linku 158.

