Výrazný znak: potetovaná pravá paže. Policie pátrá po uprchlém vězni

Vězeň odešel 20. dubna z firmy v Poděbradské ulici okolo 14. hodiny odpolední. Na parkovišti před areálem nasedl do šedého osobního auta Ford Kuga s registrační značkou 9H0 2135 a jako spolujezdec byl z místa odvezen neznámo kam.
Hledaný muž je vysoký přibližně 178 centimetrů, je hubené postavy, má šedé oči a krátké, lehce vlnité hnědé vlasy. Na sobě měl v době odchodu z pracoviště černé montérky a šedé triko. Oblečení se však s největší pravděpodobností již zbavil. Výrazným znakem uprchlého je potetovaná celá pravá paže – takzvaný rukáv.
Balada si ve věznici v Jiřicích na Nymbursku odpykával trest za drogovou trestnou činnost. Podle policejní databáze hledaných osob se nejedná o nebezpečného jedince.
Policie v souvislosti s útěkem žádá veřejnost, aby případné informace o uprchlém vězni oznámila na tísňovou linku 158.