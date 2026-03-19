Zemřela lékařka, která významně přispěla k unikátnímu rozvoji dětské kardiologie

Zemřela lékařka Marie Voříšková, osobnost české dětské kardiologie. Bylo jí 95 let. V 80. letech pomohla vybudovat unikátní systém centralizované péče o děti s vrozenými srdečními vadami, za jehož přínos byla oceněna. Úmrtí uznávané lékařky oznámila Fakultní nemocnice Motol, kde byla dlouholetou primářkou.
Lékařka Marie Voříšková. (1931-2026)
Voříšková vystudovala medicínu na pediatrickém centru v tehdejším Leningradu, kde v roce 1958 promovala s vyznamenáním. Svou profesní dráhu ale následně spojila s dětskou medicínou a už od roku 1959 působila na II. dětské klinice v Praze.

Od 60. let se začala věnovat intenzivně dětské kardiologii. V roce 1970 převzala vedení kliniky a o sedm let později se stala součástí nově vzniklého týmu Dětského kardiocentra ve FN Motol.

Spolu s profesory Milanem Šamánkem a Bohumilem Hučínem se podílela na vybudování unikátního systému centralizované péče o děti s vrozenými srdečními vadami, který postupně zásadně zlepšil prognózu těchto pacientů. Za tento přínos dostala v roce 1984 Státní cenu.

Ve funkci primářky kardiologického oddělení Dětského kardiocentra působila až do roku 1989. Významně se podílela na formování diagnostických a léčebných postupů, zejména u kritických vrozených srdečních vad u novorozenců a kojenců.

Podílela se na tvorbě indikačních kritérií k operacím srdce i na systému dlouhodobého sledování pacientů.

Byla autorkou odborných publikací i kapitol v učebnicích dětského lékařství a dětské kardiologie. Samostatně publikovala 15 odborných prací a na dalších 35 se podílela jako spoluautorka.

Věnovala se také vzdělávání mladých lékařů, vychovala generace dětských kardiologů.

„Byla respektovanou klinickou autoritou. Její důraz na pečlivé klinické vyšetření a mezioborovou spolupráci zůstává v oboru přítomen dodnes,“ uvedla motolská nemocnice.

