Střelba v Šestajovicích se zraněním. Policie zasahuje kvůli drogám

  21:46
Ve středočeské obci Šestajovice zasahuje policie kvůli trestné drogové činnosti. Na akci se podíleli i jihlavští kriminalisté.
Zásah policie v Šestajovicích. (21. dubna 2026)
Zásah policie v Šestajovicích. (21. dubna 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Kriminalisté spolupracovali se zásahovou jednotkou KŘP Jihočeského kraje z důvodu drogové trestné činnosti, uvedla pro iDNES.cz mluvčí jihlavské policie Dana Čírtková.

Na místě je přítomný i vrtulník letecké záchranné služby. Podle informací iDNES.cz na místě došlo ke střelbě, během níž se zranila jedna osoba.

Mluvčí tuto informaci nepotvrdila, ale ani nevyvrátila. Více nesdělila s odůvodněním, že vyšetřování nadále probíhá.

