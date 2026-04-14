Sto tisíc v drobných. Policie hledá muže, který z auta ukradl dvacet kilo mincí

  12:06,  aktualizováno  12:06
Bezmála 104 tisíc korun ukradl zatím neznámý zloděj ze zaparkovaného auta v pražských Jinonicích. Kořist se mu celkem pronesla, většina ukradené částky totiž byla v mincích. Při činu ho zachytily bezpečnostní kamery, policie nyní žádá veřejnost o pomoc s jeho dopadením.

Policie po podezřelém zatím bezvýsledně pátrá už od poloviny loňského prosince. Nyní se rozhodla zveřejnit uvedené video, které má k dopadení zloděje přispět.

„Muž auto značky Škoda Kodiaq otevřel zatím neznámým způsobem na parkovišti jinonického obchodního centra,“ uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský. „Celý vůz prohledal a odnesl si z něj necelé čtyři tisíce v bankovkách a dalších sto tisíc v padesátikorunových mincích uložených v plastové krabici,“ upřesnil.

S přihlédnutím k tomu, že padesátikorunová mince váží přibližně 10 gramů a 100 tisíc korun tvoří dva tisíce těchto minci, celkem tedy zloděj v plastovém boxu odnesl dvacet kilogramů mincí.

„Podezřelého velmi dobře zachytily bezpečnostní kamery, a tak známe jeho tvář. Pokud ho poznáváte nebo víte, kde se nachází, prosím, kontaktujte linku 158,“ apeluje na případné svědky.

