Jarní komplexní úklid města v režii Technické správy komunikací (TSK) znamená důkladný úklid chodníků a vozovek zařazených do systému blokového čištění.
„Technická správa komunikací klade důraz na kompletní úklid celého uličního prostoru, včetně rabátek stromů a pásů komunikační zeleně. Čištění začíná každoročně s příchodem jara a jeho cílem je odstranit zbytky posypového materiálu, prach a další nečistoty, které se v ulicích nahromadily během zimy,“ uvádí web městské organizace.
Apelujeme proto na řidiče, aby sledovali značení, které umisťujeme s týdenním předstihem, a předešli tak zbytečným nákladům za „odtah“ – technický úkon a pokutu.
Barbora Liškovámluvčí TSK
Přesný rozsah čištění a časy si lidé mohou přečíst na webu TSK a podle toho se zařídit. Přesto nezřídka dochází k tomu, že auto zůstane nepřeparkované a nastávají problémy.
„Přítomnost vozidel práce prokazatelně komplikuje a zdržuje,“ potvrzuje mluvčí TSK Barbora Lišková. Auto v takovém případě musí být buď nadzvednuto, nebo (pokud není odtah z technických důvodů možný), musí čistící technika auto objet, čímž ale vzniká nevyčištěné místo.
Manipulaci s auty provádí TSK v součinnosti s pražskou městskou policií. Bez její asistence a rozhodnutí nelze s vozidlem manipulovat.
„Čas strávený manipulací s odtahovými vozy a nutnost zvýšené opatrnosti při manévrování čisticí techniky kolem překážek narušuje časový harmonogram a snižuje efektivitu úklidu v dané lokalitě,“ dodává mluvčí.
Tuny štěrku, splachování vozovek. Praha uklízí po náročné zimě
Jenže manipulace s auty něco stojí a majitel se už podívá do peněženky. „Pokud je vozidlo nadzvednuto, musí majitel uhradit cenu za technický úkon ve výši 2 400 Kč a k tomu příslušnou pokutu za nerespektování dopravního značení,“ popisuje Lišková. Manipulaci s auty pak provádí Správa služeb hlavního města Prahy.
Jak dodává mluvčí městské policie Jiřina Ernestová, za porušení dopravní značky B28 může řidič na místě dostat pokutu do 1 500 korun. Jenže řidiči často nejsou na místě a tak se přestupky postupují správním orgánům. „V rámci správního řízení se pak výše pokuty pohybuje v rozmezí od 2 do 5 tisíc korun,“ dodává mluvčí strážníků.
A to stále není všechno. „Pokud by byl přestupek kvalifikován jako překážka, hrozí řidiči na místě pokuta od dvou a půl do tří a půl tisíce korun, ve správním řízení od čtyř do deseti tisíců korun, plus řidič uhradí také náklady na odtah vozidla,“ popisuje Ernestová.
Pokud se nepodaří dané místo pod autem vyčistit a zůstane nevyčištěné, technická četa se do lokality už nevrací. „Harmonogram je nastaven fixně a kapacity jsou v následujících dnech plně vytíženy v jiných částech metropole,“ dodává mluvčí TSK.