Soud ve čtvrtek muže uznal vinným z podvodu a potrestal ho třemi roky se zkušební dobou na pět let. Rozsudek není pravomocný, Milan Brabec si ponechal lhůtu pro případné odvolání.
„Nemáme před sebou dělníka ze šroubárny, ale podnikal v dopravě, živil se realitní činností, věděl, co které listiny obsahují.“
„Neoznámil České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ), že jeho tchyně zemřela. Peníze si nechal stále posílat na účet a používal je nejprve se svojí manželkou, po její smrti sám, pro svoji potřebu. ČSSZ způsobil škodu nejméně 2 993 756 korun,“ uvedla soudkyně Michaela Řezníčková.
Exekutoři si z Brabcova účtu strhli celkem tři miliony korun, které tam od roku 1999 naposílala ČSSZ. Ta prý o tom, že mužova tchyně zemřela, neměla tušení, a starobní a vdovský důchod stále posílala. Jednalo se o období od října 1999 do září 2024.
Brabec se u soudu hájil tím, že tchynin důchod začal chodil na jeho účet už v době, kdy žila a byla zbavena svéprávnosti. Po její smrti Brabcova manželka byla na úřadech vyřídit potřebné formality a tam ji prý úředníci řekli, že nemusí nikam nic oznamovat, že si to zařídí sami. Brabec dál účet používal a o nic víc se nestaral. Pak mu ho exekutoři zablokovali.
„Že tam chodil důchod, jsem věděl jen do doby, než tchyně zemřela. Kdybych věděl, že tam chodí dál, nějaké kroky bych udělal, oznámil bych to,“ zopakoval dnes ve čtvrtek soudem Milan Brabec.
O neoprávněně vyplácených penězích se prý dozvěděl až předloni, když požádal o oddlužení. Insolvenční správkyně následně zjistila, že tam chodí peníze od sociálky a část peněz si strhávají exekutoři.
„Do oddlužení vstupoval s půlmilionovým zůstatkem na účtu, to mě zarazilo. Začala jsem pátrat a pak jsem zjistila, že tam chodí důchod cizího člověka, tchyně. Pana Brabce jsem se ptala, jestli ví, že má účet u ČSOB, který vykazuje nestandardně vysoký zůstatek. Byl celkem překvapený. Ale nevím, jestli to bylo výší zůstatku, nebo tím, že má vůbec u ČSOB účet. Tvrdil mi, že tam kdysi nějaký účet měl, ale nepoužíval ho, protože byl zablokovaný,“ popsala ve čtvrtek přes videokonferenci Hana Pásková, insolvenční správkyně.
„Hraje překvapeného, je to jeho postoj obrany“
Dluhy mu vznikly v minulosti, kdy podnikal v nemovitostech a autodopravě. Dělalo to něco kolem pěti milionů korun. „Kvůli exekucím už byl prodaný rodinný dům, zahrada a stodola. Teď přijdu o dům,“ řekl ve čtvrtek u soudu obžalovaný senior.
Podle státního zástupce Brabec věděl o penězích, které mu nepatří. „Založil účet spolu s manželkou a to proto, aby tam důchody tchyně chodily. Tvrdí, že se nezajímal o osud účtu po její smrti. Mám tomu věřit? Má k záležitostem laxní přístup, zkrachoval jako živnostník. Neřeší ani to, kam půjde, až přijde o dům,“ vysvětlil v závěrečné řeči žalobce Pavel Reiser.
Podle něj měl Brabec několik desítek exekucí. „Obdržel možná několik stovek listin, ze kterých mu bylo oznámeno, že z účtu jsou strhávané exekuce. Takže o účtu musel vědět. Nemáme před sebou dělníka ze šroubárny, ale podnikal v dopravě, živil se realitní činností, věděl, co které listiny obsahují. To, že hraje osobu překvapenou, je jeho postoj obrany,“ domnívá se žalobce, který navrhl tříletý podmíněný trest na zkušební dobu pěti let.
„A to i s ohledem, že škoda nebude nikdy uhrazena. Nechápu postoj ČSSZ, že neměla nastavené mechanismy na pročesání zemřelých. Ke škodě přispěla sama,“ domnívá se Pavel Reiser.
Obhájce naopak tvrdí, že o chod domácnosti, finance a účetnictví se starala Brabcovo manželka. Poté, co byl účet zablokován, obžalovaný na něj nechodil. „Nebylo prokázáno, že věděl, že tam dávky chodí. Došlo k zásadnímu pochybení ČSSZ, to nemůže být kladeno k tíži obžalovaného. Navrhuji obžalovaného zprostit v plném rozsahu,“ řekl advokát.
Jak je možné, že ČSSZ posílala tak dlouhou dobu peníze mrtvé ženě, se zajímají policisté.