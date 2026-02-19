Případ rozřezaného bezdomovce v Plzni. Došetření nebude, rozhodl vrchní soud

„Vyhověli jsme stížnosti státního zástupce,“ uvedla mluvčí vrchního soudu Eliška Duchková. Podle jeho verdiktu tak krajský soud musí případ projednat. „Termín do kdy součástí rozhodnutí není,“ upřesnila Duchková.
Státní zástupce se vymezil proti tvrzení krajského soudu, podle něhož nebyly v případě objasněny základní skutkové okolnosti, na jejichž základě by mohl soud v hlavním líčení rozhodnout.
Státní zástupce vloni na podzim v souvislosti s případem obžaloval dva muže ve věku 43 a 30 let. Podle výsledků vyšetřování jsou právě oni z vraždy třiatřicetiletého muže, jehož tělo později vydala řeka, podezřelí.
Zohavenou mrtvolu muže vylovili policisté z řeky Berounky 12. ledna 2023 poblíž lávky přes řeku pod Pecihrádkem v Plzni. Kriminalisté zjistili, že mrtvým byl třiatřicetiletý Slovák s přezdívkou Čobol, který roky přebýval mezi plzeňskými bezdomovci.
Zavražděný bezdomovec bez hlavy plaval v řece, soud vrátil případ policistům
Když potápěči tělo vytáhli z vody, bylo bez hlavy, genitálií a s mnoha hlubokými řeznými ranami v těle. O dva měsíce později potápěči vylovili z řeky Radbuzy v centru Plzně hlavu zavražděného. Tu v řece zahlédla turistka. Lebka byla ve vodě u jezu mezi Denisovým a Anglickým nábřežím.
Vloni v září policisté uvedli, že ukončili vyšetřování a spis předali s návrhem na podání obžaloby na oba obviněné. Státní zástupce obžalobu podal k soudu v první polovině října.