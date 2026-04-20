Část povrchu silnice je vyfrézovaná, kompletně obnažené jsou i tramvajové koleje ve vozovce, které teď není kudy přejet. Veškerá doprava musí odbočit doprava do poměrně úzké Palackého ulice a po ní se pomalu sune ke křižovatce pod velkou synagogou, kde se proudy aut rozdělují. Část odbočuje doprava na Klatovy, zbytek doleva na Karlovy Vary. Většinou jen autobusy náhradní dopravy pokračují rovně do Prešovské ulice a dál na náměstí Republiky.
V pondělí ráno se kolony aut táhly po Přemyslově ulici a dál do Skvrňan i za kruhový objezd u Zátiší. V kolonách zůstaly uvězněné i městské autobusy a trolejbusy. „Nejhorší situace byla v ranní špičce u náhradové autobusové linky 2A, spoje nabíraly zpoždění až 25 minut. Desetiminutové zpoždění měly kvůli kolonám i autobusy linky 41,“ vypočítal mluvčí Plzeňských městských dopravních podniků René Vávro.
|
I když dopravní značky posílaly nákladní auta na objížďku od autobusového nádraží do Husovy ulice, někteří šoféři včetně kamioňáků značky v pondělí dopoledne ignorovali a s dlouhými kolosy se proplétali Palackého ulicí. Zejména osobní auta ucpávala i Kollárovu ulici, když řidiči hledali alternativní trasu, jak se vyhnout ucpanému hlavnímu tahu.
Podle dlouhodobého harmonogramu prací kompletní rekonstrukce tramvajové trati od sadů Pětatřicátníků až k odbočení do Skvrňan měly stavební firmy zatarasit přímý průjezd z Přemyslovy ulice do sadů Pětatřicátníků minulý čtvrtek, hotovo mělo být v neděli večer.
|
„Vše se o dva dny nakonec posunulo kvůli obalovnám, o víkendech údajně nebyly k dispozici. Proto práce začaly až v sobotu, hotovo má být v úterý. Od středy by mělo být místo opět průjezdné,“ popsala Eva Barborková z plzeňského magistrátu.
V pondělí na stavbě pracovaly desítky lidí. Tramvajové kolejiště na hlavní trase je kompletně položené, dělníci asfaltovali přejezd kolejí u Nového divadla ve směru do sadů Pětatřicátníků i přechod pro chodce v kolejišti u zastávky u obchodního centra. Další parta betonovala prostor mezi kolejemi v odbočení do Palackého ulice.
První tramvaje mají dojet do Skvrňan po nových kolejích začátkem května. Protože ale před několika dny začaly práce na modernizaci tramvajové točny v zadních Skvrňanech, linka bude ukončená o stanici dříve provizorní přejezdovou výhybkou. S obnovením tramvajového provozu do Skvrňan skončí i všechna omezení v křižovatce u Nového divadla. Práce na rekonstrukci tramvajových kolejí začaly loni v říjnu.
|
19. března 2026