Absťák dohnal opilce ke krádeži v obchodě. Nakonec ho museli křísit

  16:16,  aktualizováno  16:16
Strážníci řešili o víkendu krádež lahve alkoholu v jednom z plzeňských obchodů. Zloděj jim bez jakýchkoliv výmluv popravdě vysvětlil, že ji vzal proto, že má abstinenční příznaky. Ty se u něj nakonec opravdu dostavily a pomoct mu museli záchranáři.
Zvětšit fotografii

Muž se rozhodl ukrást v prodejně lahev alkoholu. Měl silné abstinenční příznaky. (19. dubna 2026) | foto: Městská policie Plzeň

Ostraha zadržela muže v prodejně v Gerské ulici poté, co se pokusil bez zaplacení vynést z obchodu lahev švestkové pálenky. Hodnota ukradeného zboží byla 170 korun.

Zavolali strážníky, aby zcizení lihoviny vyřešili. Běžná krádež v obchodě se ale po chvíli proměnila v záchranu kolabujícího muže.

„Devětačtyřicetiletý muž se ke svému jednání nesnažil hledat výmluvy a otevřeně přiznal, že pociťuje velmi silné abstinenční příznaky. Protože u sebe neměl peníze, rozhodl se svůj stav řešit touto cestou,“ popsala víkendový výjezd plzeňských strážníků jejich mluvčí Jana Pužmanová.

Následnou lustrací strážníci zjistili, že o něj mají právní zájem také státní policisté, proto s mužem čekali, až si pro něj přijedou.

„Během čekání se však situace začala rychle měnit k horšímu. Muž si začal stěžovat na silně bušící srdce, výrazné pocení a intenzivní třes celého těla,“ upozornila Pužmanová.

Hlídka proto zavolala záchranáře, kteří do prodejny vyslali sanitku. Po prvotním vyšetření byl muž převezen do nemocničního zařízení k dalšímu vyšetření.

Autor: