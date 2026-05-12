„Do Plzně se po začátku války dostaly plavkyně z Ukrajiny. Jedna z nich tady zůstala dosud a řekla, že by velmi ráda naučila ukrajinské děti plavat, že se jich ujme, protože některé to neumí,“ uvedla náměstkyně primátora Lucie Kantorová.
Ta každé dítě z Ukrajiny po příjezdu do Plzně vítala a akci pomohla zorganizovat. „Přeji vám, abyste se tady cítily v bezpečí a aby se vám tady líbilo. Pokud by se vám cokoli nelíbilo, dejte mi vědět,“ doporučila dětem.
Jedná se o děti ve věku 10 až 14 let, jejichž rodiny pocházejí z Luhanské oblasti na východě Ukrajiny. „Děti byly aktuálně v Kyjevě nebo v Charkově. Měly by tady mít deset dnů plných klidu,“ řekla náměstkyně.
Podle ní nabídkou programu pomohly příspěvkové organizace měst i ty soukromé. Stravování je částečně zajištěno v základní škole a o svačiny se postarají sponzoři. Akci podpořili i zástupci ukrajinské komunity v Česku.
„Chci poznat město, to, co je tady hezkého. Poznat něco nového, jsem v Česku poprvé, takže jsem zvědavá,“ vysvětlovala Angelina, jedna z ukrajinských dívek poté, co se po zhruba 25hodinové dlouhé cestě autobusem s ostatními ubytovávala.
Její kamarádka Veronika si chválila klidné prostředí v Česku. „Na Ukrajině je to nebezpečné, je to hrozné, ale musíme s tím žít,“ sdělila.