Deset dnů bez sirén. Do Plzně přijely děti z válkou zasažené Ukrajiny

  9:20
Odpočinout si od problémů a atmosféry spojené s válečnou agresí Ruska proti Ukrajině si v pondělí do Plzně přijelo 23 dívek a chlapců, kteří na Ukrajině chodí do základní školy. V rámci rehabilitačního pobytu si budou moci prohlédnout plzeňské zajímavosti nebo také získat základy plavání, které ukrajinské školy v rámci povinné výuky neposkytují.

„Do Plzně se po začátku války dostaly plavkyně z Ukrajiny. Jedna z nich tady zůstala dosud a řekla, že by velmi ráda naučila ukrajinské děti plavat, že se jich ujme, protože některé to neumí,“ uvedla náměstkyně primátora Lucie Kantorová.

Do Plzně přijela na desetidenní relaxační pobyt skupina 24 dětí z válečné zóny v Luhanské oblasti na Ukrajině. Přivítala je radní města Plzně pro školství Lucie Kantorová. (11. května 2026)
Ta každé dítě z Ukrajiny po příjezdu do Plzně vítala a akci pomohla zorganizovat. „Přeji vám, abyste se tady cítily v bezpečí a aby se vám tady líbilo. Pokud by se vám cokoli nelíbilo, dejte mi vědět,“ doporučila dětem.

Jedná se o děti ve věku 10 až 14 let, jejichž rodiny pocházejí z Luhanské oblasti na východě Ukrajiny. „Děti byly aktuálně v Kyjevě nebo v Charkově. Měly by tady mít deset dnů plných klidu,“ řekla náměstkyně.

Podle ní nabídkou programu pomohly příspěvkové organizace měst i ty soukromé. Stravování je částečně zajištěno v základní škole a o svačiny se postarají sponzoři. Akci podpořili i zástupci ukrajinské komunity v Česku.

„Chci poznat město, to, co je tady hezkého. Poznat něco nového, jsem v Česku poprvé, takže jsem zvědavá,“ vysvětlovala Angelina, jedna z ukrajinských dívek poté, co se po zhruba 25hodinové dlouhé cestě autobusem s ostatními ubytovávala.

Její kamarádka Veronika si chválila klidné prostředí v Česku. „Na Ukrajině je to nebezpečné, je to hrozné, ale musíme s tím žít,“ sdělila.

