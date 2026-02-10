Podvodníci zavolali osmadvacetileté ženě z Nýřan minulý týden v devět hodin ráno. Dotyčný se představil jako kriminalista a pro jistotu poslal i fotografii služebního průkazu.
„Jsem novopečená maminka dvouměsíčního dítěte, byla jsem nevyspalá a ve stresu, čehož útočník využil,“ podělila se o nemilou zkoušenost pro server Krimi-Plzeň mladá žena.
Muž na telefonu ženě řekl, že si někdo na její jméno a s plnou mocí zkusil v bance sjednat úvěr. Na plné moci bylo uvedeno ženino jméno za svobodna. Pracovníkům banky se údajně jeho jednání nelíbilo, a tak se muže začali více vyptávat a on nakonec z banky utekl.
Falešný kriminalista poslal ženě na e-mail předvolání k podání vysvětlení a přepojil ji na dalšího muže, který se představil jako policista, jenž spolupracuje s Českou národní bankou (ČNB). „Vedl se mnou velmi dlouhý hovor, vystupoval empaticky, popisoval situaci jako vážnou a snažil se ve mně vzbudit strach,“ uvědomuje si oklamaná žena.
Během čtyř až pětihodinového rozhovoru jí také řekl, že dostal novou informaci o tom, že se jí někdo snaží nabourat do internetového bankovnictví a je proto nutné peníze okamžitě převést do ČNB, kde pro ni vytvořili speciální datovou schránku.
Falešný kriminalista poslal ženě také smyšlený dokument o mlčenlivosti a zdůraznil, že o tom nesmí s nikým mluvit včetně manžela. V opačném případě ji hrozí vysoká pokuta v řádech milionů.
Mladá maminka nakonec souhlasila a přeposlala všechny své úspory, tedy 360 tisíc korun, pryč. Je pravděpodobné, že o ně nadobro přišla.
Policejní mluvčí Eva Červenková potvrdila, že se kriminalisté případem zabývají. „Znovu apelujeme na lidi, aby byli obezřetní a chránili svoje finanční prostředky. Je nutné dbát zvýšené opatrnosti při telefonátech s cizími lidmi. V případě, že by byly vaše peníze v ohrožení, banka koná vlastní opatření, nikdy od vás nebude požadovat nestandardní transakce, abyste zrušili účet nebo převedli peníze na jiný účet. V žádném případě v souvislosti s napadením účtu nebude volat policista,“ varuje Červenková.