Na kruhovém objezdu potkal mladý řidič autobus, který pak kilometry vybržďoval

  9:52,  aktualizováno  9:52
Autobus plný lidí, který jel o víkendu v noci na Domažlicku, ohrožoval řidič osobního vozidla. Mladík autobus několikrát vybržďoval, a když se ho šofér autobusu snažil předjet, nedovolil mu to. Případem se již zabývají policisté.
Incident se odehrával na silnici I/26 z Horšovského Týna na Holýšov v sobotu před jedenáctou hodinou v noci.

Devatenáctiletý mladík vezl ve Škodě Octavia tři své kamarády a pravděpodobně se vybržďováním autobusu bavili.

Poprvé se obě vozidla potkala na kruhovém objezdu v Horšovském Týně a mladý šofér podle vyšetřování autobus vybržďoval dalších zhruba 15 kilometrů. Řidič autobusu, který vezl zhruba padesát pasažérů, se ho snažil i předjet, ale to mu šofér octavie nedovolil.

Vše skončilo v Holýšově, kde osobní automobil zastavili dopravní policisté.

Nebezpečnou jízdou se zabývají holýšovští policisté. „Řidič vozu Škoda Octavia se podrobil dechové zkoušce na alkohol i testu na omamné a psychotropní látky, obojí měl s negativními výsledky,“ sdělila policejní mluvčí Barbora Šmaterová.

Případ bude po ukončení procesních úkonů předán jako přestupek k dořešení správnímu orgánu.

