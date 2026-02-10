Někteří poškození byli zbití tak, že po návratu do Německa vyhledali lékařskou pomoc. Jeden z nich dokonce potřeboval několikadenní intenzivní péči psychiatrů.
Všechny uložené tresty jsou nepodmíněné. Nejvyšší tresty dostali muži, kteří mlátili cizince. Ženy, které muže nejprve lákaly na sex, pak je vydíraly a případně i šacovaly, mají setrvat ve vězení vesměs pět let.
Část nepravomocně odsouzených mužů a žen se proti trestům odvolala hned v soudní síni. Za organizované loupeže jim hrozilo od pěti do 12 let vězení.
Prostitutka vylákala cizince do bytu, místo sexu je kumpáni zbili a okradli
Devět případů, které projednával soud, se staly ve druhé polovině roku 2022 a v lednu 2023. „Skutků bylo zřejmě daleko více, než je v obžalobě, mohly jich být desítky,“ naznačil předseda trestního senátu Jan Špeta.
Postup skupiny byl ve všech případech podobný. Volavka se na autobusové zastávce domluvila s cizincem na placeném sexu. Když dorazili k domu, žena ho zavedla do bytu v patře. Tam mu řekla, aby se svlékl a připravil.
Muž se pak ale dočkal úplně jiného druhu vzrušení. „Do místnosti vstoupili další žena s muži. Po cizinci požadovali zaplacení tisíc eur, aby mohl odjet domů. Jeden muž naznačoval, že mu uřízne hlavu. Jedna z žen mu z kapsy kalhot vyndala peněženku a z ní částku 280 eur, občanský a řidičský průkaz,“ popsal jeden z případů soudce.
Parta podle rozsudku několikrát použila trik s červenou barvou připomínající krev, kterou prostitutka rozlila v pokoji. Když pak komando mužů a žen vtrhlo do pokoje, překvapené cizince si vyfotili i s červenou skvrnou a tvrdili jim, že souložili s teprve třináctiletou dívkou. Hrozili, že fotku předají policistům, pokud jim nedají mobily, další věci a peníze, které chtějí.
Do akcí se zapojoval také mladistvý hoch
V dalším zdokumentovaném případu řekla volavka cizinci, že si jde do vedlejší místnosti pro kondom. Do pokoje pak vtrhla skupina mužů a žen, která cizince zmlátila a prošacovali mu peněženku. Protože u sebe neměl tolik peněz, kolik si násilníci představovali, jedna z žen s ním pak jela až k bankomatu, kde dohlížela na to, aby vybral hotovost a tu jim předal.
„Poškození byli ve složité pozici, když pak na policii na fotografiích při rekognici měli poznat, kdo je mlátil a kopal do nich. Sami ale šli téhle situaci naproti, když navazovali kontakt s volavkami,“ podotkl soudce.
Když policisté v únoru 2023 podezřelé pozatýkali, kromě mužů a žen ve věku zhruba od 20 do 50 let želízka zaklapla také na rukou mladistvého, kterému tehdy bylo 16 let.
I když je dnes už dospělý, obviněný byl jako mladistvý. V jeho případě zákony nedovolují zveřejnit žádnou informaci vedoucí k jeho případné identifikaci ani jestli soud v jeho případě nějak rozhodl.