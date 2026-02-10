Sexuchtiví Němci naletěli volavkám, gang je zbil a okradl. Soud rozdal tresty

Na autobusové zastávce pár kilometrů od Domažlic před třemi roky často brzdili němečtí řidiči. Domlouvali si tam sex s prostitutkami, užívat si s nimi chtěli v bytech, které měly ženy k dispozici. Jenže tam se místo divokých radovánek dočkali bití, výhrůžek a vydírání. Za napadání a okrádání sexuchtivých cizinců nyní poslal Krajský soud v Plzni osm členů gangu do vězení na tři až 7,5 roku.
Ve vazbě skončilo sedm lidí, kteří se na Domažlicku zaměřili na sexuchtivé...
Ve vazbě skončilo sedm lidí, kteří se na Domažlicku zaměřili na sexuchtivé klienty. Místo sexu se ale muži dočkali výprasku a partička jim ukradla vše, co měli při sobě a v autech. | foto: Policie ČR

Někteří poškození byli zbití tak, že po návratu do Německa vyhledali lékařskou pomoc. Jeden z nich dokonce potřeboval několikadenní intenzivní péči psychiatrů.

Všechny uložené tresty jsou nepodmíněné. Nejvyšší tresty dostali muži, kteří mlátili cizince. Ženy, které muže nejprve lákaly na sex, pak je vydíraly a případně i šacovaly, mají setrvat ve vězení vesměs pět let.

Část nepravomocně odsouzených mužů a žen se proti trestům odvolala hned v soudní síni. Za organizované loupeže jim hrozilo od pěti do 12 let vězení.

Prostitutka vylákala cizince do bytu, místo sexu je kumpáni zbili a okradli

Devět případů, které projednával soud, se staly ve druhé polovině roku 2022 a v lednu 2023. „Skutků bylo zřejmě daleko více, než je v obžalobě, mohly jich být desítky,“ naznačil předseda trestního senátu Jan Špeta.

Postup skupiny byl ve všech případech podobný. Volavka se na autobusové zastávce domluvila s cizincem na placeném sexu. Když dorazili k domu, žena ho zavedla do bytu v patře. Tam mu řekla, aby se svlékl a připravil.

Muž se pak ale dočkal úplně jiného druhu vzrušení. „Do místnosti vstoupili další žena s muži. Po cizinci požadovali zaplacení tisíc eur, aby mohl odjet domů. Jeden muž naznačoval, že mu uřízne hlavu. Jedna z žen mu z kapsy kalhot vyndala peněženku a z ní částku 280 eur, občanský a řidičský průkaz,“ popsal jeden z případů soudce.

Parta podle rozsudku několikrát použila trik s červenou barvou připomínající krev, kterou prostitutka rozlila v pokoji. Když pak komando mužů a žen vtrhlo do pokoje, překvapené cizince si vyfotili i s červenou skvrnou a tvrdili jim, že souložili s teprve třináctiletou dívkou. Hrozili, že fotku předají policistům, pokud jim nedají mobily, další věci a peníze, které chtějí.

Do akcí se zapojoval také mladistvý hoch

V dalším zdokumentovaném případu řekla volavka cizinci, že si jde do vedlejší místnosti pro kondom. Do pokoje pak vtrhla skupina mužů a žen, která cizince zmlátila a prošacovali mu peněženku. Protože u sebe neměl tolik peněz, kolik si násilníci představovali, jedna z žen s ním pak jela až k bankomatu, kde dohlížela na to, aby vybral hotovost a tu jim předal.

„Poškození byli ve složité pozici, když pak na policii na fotografiích při rekognici měli poznat, kdo je mlátil a kopal do nich. Sami ale šli téhle situaci naproti, když navazovali kontakt s volavkami,“ podotkl soudce.

Když policisté v únoru 2023 podezřelé pozatýkali, kromě mužů a žen ve věku zhruba od 20 do 50 let želízka zaklapla také na rukou mladistvého, kterému tehdy bylo 16 let.

I když je dnes už dospělý, obviněný byl jako mladistvý. V jeho případě zákony nedovolují zveřejnit žádnou informaci vedoucí k jeho případné identifikaci ani jestli soud v jeho případě nějak rozhodl.

