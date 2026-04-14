„Jsme velmi spokojeni, ale bereme to s pokorou. Je nám jasné, že celá věc nekončí. Jsme ale rádi, že soud uznal náš územní plán. Verdikt znamená, že firma může v místě provozovat jen malou spalovnu, která tam vždy byla,“ uvedla zjevně spokojená starostka obce Rybitví Eva Šmeralová.
To na druhé straně byly emoce diametrálně jiné. Mluvčí firmy AVE CZ Milan Tománek upozornil na to, že celá věc se táhne velmi dlouho a že je ostuda pro stát, že se proces nikam neposouvá.
„Dnešní rozsudek nás překvapil, a to zejména proto, že Nejvyšší správní soud ze stejných důvodů zrušil předchozí územní plán obce už v roce 2011. Vyčkáme na písemné odůvodnění a podáme kasační stížnost. Jsme přesvědčeni, že právo a dosavadní judikatura jsou na naší straně. Tento případ zároveň ilustruje něco, o čem by se mělo mluvit nahlas: investor může mít za pravdu u Nejvyššího správního soudu i ministerstva, a přesto strávit dvacet let v řízeních, aniž by cokoliv postavil. To je prostředí, které zahraničním i domácím investorům vysílá velmi špatný signál,“ uvedl po vynesení rozsudku mluvčí společnosti AVE CZ Milan Tománek.
Na jednání soudu byl přítomný i bývalý náměstek hejtmana Jan Tichý, který svou politickou kariéru nastartoval právě bojem prosti spalovně.
Uspořádal petici, kterou podepsalo 50 tisíc lidí, byl hlavní postavou veřejného projednání k záměru firmy, které se v roce 2009 konalo v plné hokejové aréně. „Je to velká věc. Rozhodnutí je pro nás báječné, mám radost,“ uvedl dnes Tichý.
Soud zrušil v územním plánu dvě dílčí věci, ale to podle starostky Šmeralové nebude žádný větší problém. „To jsou drobnosti, které nejsou nijak zásadní. Důležité pro nás je, že tady nemůže vzniknout velká spalovna, do které se bude vozit odpad z celé republiky,“ řekla.
Obec Rybitví podle zástupců firmy AVE CZ změnila územní plán výhradně proto, aby zabránila modernizaci spalovny. „Přitom Nejvyšší správní soud již v roce 2011 ze stejného důvodu zrušil dřívější územní plán obce a uložil jí, aby respektovala, že úplný zákaz spalovny je vůči AVE CZ nepřiměřený a nezákonný. Nynější změna tento postup v podstatě zopakovala – regulace opět v důsledku mířila pouze na náš projekt spalovny, zatímco ostatní průmyslové a chemické provozy v obci zůstaly nedotčené,“ stojí ve vyjádření společnosti.
Původní spalovna se rozpadá
Druhá strana naopak například oponuje tím, že rozhodně nejde o modernizaci, ale o stavbu zcela nového zařízení. To původní totiž přestalo fungovat na začátku tisíciletí a od té doby jenom chátrá. A za dekády, kdy se v areálu nedělala žádná údržba, se samozřejmě spalovna téměř rozpadá.
„Logicky by se muselo jednat o stavbu zcela nového zařízení,“ opakují do omrzení zástupci obce Rybitví, ale i třeba pardubické radnice, která proti záměru také aktivně vystupuje.
Spalovna vznikla v roce 1985 a byla určena pro spalování kalů ze sousední čistírny odpadních vod. Původně patřila chemičce Synthesia. Zařízení nesplňovalo limity, v roce 2004 byla odstavena. V roce 2006 spalovnu koupila firma AVE CZ odpadové hospodářství a od té doby usiluje o její modernizaci a opětovném spuštění.
„Práva územní samosprávy nejsou bezbřehá. Ministerstvo životního prostředí záměr spalovny posoudilo v procesu EIA s kladným výsledkem. Za podmínek, které ministerstvo stanovilo, nelze považovat zprovoznění spalovny za rizikové. Vliv na životní prostředí je malý a podle ministerstva zcela přijatelný. Přesto obec přijetím změny územního plánu fakticky znemožnila, aby o povolení spalovny rozhodovaly příslušné kompetentní a odborně vybavené správní orgány v běžném povolovacím procesu,“ řekl Aleš Hampl, generální ředitel AVE CZ.