Přijeďte, mají zbraně. Vyděšená žena spustila policejní manévry, vše bylo jinak

  17:00
K naléhavému oznámení vyjížděli v pondělí dopoledne pardubičtí policisté do místní Gagarinovy ulice. Žena volala na tísňovou linku, že se jí do bytu dobývají sousedé se střelnými zbraněmi. Po důkladné kontrole se však ukázalo, že se na místě nikdo se zbraní nenachází. Obavu o život měl na svědomí špatný psychický stav oznamovatelky.
foto: Facebook - Pardubice v běhu času

V pondělí krátce před půl jedenáctou dopoledne volala vystrašená žena na tísňovou linku a žádala o záchranu před ozbrojenými sousedy, kteří se jí snaží dostat do bytu v pardubických Polabinách.

Podle policejní mluvčí se situace ze začátku jevila natolik závažná, že na místo vyjelo hned několik hlídek, včetně policistů, kteří se v té době nacházeli poblíž na pravidelném výcviku.

„Za využití veškerého balistického vybavení jsme zajistili perimetr a provedli důkladnou kontrolu bytového domu. Naštěstí se nikdo se střelnými zbraněmi na místě nenacházel a nikomu tak nehrozilo žádné nebezpečí,“ uvedla pro redakci iDNES.cz policejní mluvčí Iveta Kopecká.

Další šetření nakonec ukázalo, že se oznámení nezakládá na pravdě. Za obavou o život a strachem z ozbrojených mužů stály pravděpodobně zdravotní problémy oznamovatelky.

„Mohu potvrdit, že naše posádka zasahovala dnes společně s policií v Polabinách. Jedna osoba byla převezena k dovyšetření na psychiatrické oddělení do pardubické nemocnice,“ uvedl mluvčí krajské záchranné služby Josef Strašík.

