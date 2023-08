Chrudim chce ke staré hale přistavět moderní hotel, ten původní půjde k zemi

Starosta Chrudimi František Pilný (ANO) uprostřed léta představil na facebookovém profilu plán, jak by měla vypadat sportovní hala po kompletní přestavbě, jejíž první fáze právě probíhá. Návrh architekta Filipa Albrechta vzbudil rozporuplné reakce. Jedněm vadí spojení moderní architektury s historizující fasádou staré sokolovny, jiní jej naopak oceňují.

I když původně radní zvažovali, že rohová budova sporthotelu by mohla mít historizující fasádu a její výška by zůstala stejná, nakonec kývli na návrh architekta, který počítá s výstavbou nového a vyššího objektu. Plán ještě bude posuzovat zastupitelstvo.

Pilný řekl, že on sám by volil historizující fasádu, ale z praktických důvodů to není možné. Budova by pak nesplnila požadavky Sportovních areálů města Chrudim, aby hotel dokázal pojmout velký autobus sportovců a pokoje byly přístupné výtahem. „Bohužel historizující fasáda musela ustoupit funkčním požadavkům. Věřím ale i tak, že to bude hezká stavba, ve které bude moci být dobře provozován sport,“ uvedl Pilný.

„Budova je ve špatném technickém stavu – stále vlhké zdivo v přízemí. Pokud bychom za každou cenu chtěli obnovit původní historickou fasádu sokolovny, byla by to spíše novostavba historizující budovy než rekonstrukce,“ uvedl na Facebooku architekt Albrecht.

Demolice památkářům nevadí

Město je spokojené, že památkáři proti demolici sporthotelu nic nenamítají. „K mé radosti památkáři netrvali na zachování sporthotelu, který byl původně také historický, ale v době komunismu se zničil natolik, že z něj moc původního nezbylo,“ řekl radní Aleš Nunvář (Piráti).

Stavební firma od ledna opravuje hlavní halu a buduje přístavbu pro novou tělocvičnu, rekonstruuje šatny a zprovozní vstup z Opletalovy ulice. Hotovo má být za rok.

Vedle nového hotelu chce město postavit za halou parkovací dům, který by měl mít tři patra a kapacitu bezmála dvě stě míst. Na střeše by mělo být hřiště. Kompletní přestavba haly však zatím není na pořadu dne, podle nynějších odhadů by mohla stát v dnešních cenách 350 milionů korun.

„Výsledná částka mne překvapila, ale je třeba připomenout, že velkou částí z toho jsou náklady na parkovací dům. Plánujeme tam parkování pro rezidenty, je předpoklad, že peníze se budou vracet, náklady pro město tak ve skutečnosti budou nižší,“ řekl Pilný.

Sportovní halu převzalo město od sokolů před třinácti lety v hodně zanedbaném stavu. Politici se původně dohodli, že před opravou udělají velkou architektonickou soutěž, aby mohli pro město zvolit nejlepší návrh. Jen na odměnách v roce 2014 vítězům soutěže vyplatili z městské pokladny milion dvě stě tisíc korun. Vítězné projekty ale tehdejší vedení města nenadchly.

Sportovní komplex, kde kdysi hrál i Ivan Lendl, tak město nakonec pravděpodobně předělá podle projektu, který žádnou soutěží nepošel. Starosta to vysvětluje tím, že město na první místo kladlo to, aby po přestavbě sportoviště i s hotelem vyhovělo potřebám sportovců i města. „Hala musí být zcela funkční a odpovídat standardům 21. století,“ uvedl Pilný.