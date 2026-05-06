Pardubičtí politici dál živí naději na novou radnici, má stát u nádraží

Možná se to zdá jako utopie. A navíc pořádně drahá. Ovšem vypadá to, že stávající koalice myslí nápad s novou budovou radnice vážně. Cílem je prý hlavně sestěhovat všechny úředníky do jedné budovy. Nyní jsou agendy magistrátu rozděleny do několika míst ve městě.
Na kolik by nová budova magistrátu Pardubice vyšla, zatím není jasné. „Jsme na úplném začátku, pak můžeme odpovědět na vaše otázky, zatím k nim nemáme relevantní data,“ řekl na jednání městského parlamentu primátor Jan Nadrchal z hnutí ANO.
Všechny agendy pod jednou střechou? Opět se mluví o centralizaci magistrátu
Podle některých zastupitelů je umístění úřadu na nároží Palackého třídy a Hlaváčovy ulice, tedy v lokalitě zvané U Marka, nevhodné. Například Petr Klimpl z ODS by tam spíš uvítal nový park. „To by se mi líbilo mnohem více,“ uvedl nejdéle působící pardubický zastupitel.
Další zástupci opozice, která byla dost hlasitě proti, upozorňují na velmi špatnou dopravní situaci v okolí nádraží, kterou nejspíše v dohledné době ještě zhorší už stavěné obchodně-komerční centrum Pernerka. „Radnice tam nezapadá, největším problémem je tam doprava a parkování,“ řekl třeba opoziční zastupitel Filip Sedlák, lídr uskupení Naše Pardubice.
„Radnice u nádraží bude dobře dostupná“
Podle Roberta Hrdiny ze Strany zelených se pozemek pro úřad naopak hodí, protože jsou kolem cyklostezky, nádraží, jezdí tam MHD. Pro park je to podle něj místo nevhodné. S ním souhlasil i zastupitel Vojtěch Jirsa z Pirátů. „Musíme tyhle jalové plochy zaplňovat intenzivního formou, aby se město nemuselo roztahovat do krajiny,“ řekl Jirsa.
Část zastupitelů kritizovala vysoké náklady na stavbu nové budovy. „Naše město by to stálo minimálně miliardu korun. Nabízejí se jiná efektivní řešení, a to zrušení městských obvodů. Investice do nového úřadu by přitom na desítky let zablokovala peníze, které mohou jít do škol, sportu, dopravy nebo veřejného prostoru,“ řekl Ondřej Müller z TOP 09.
Proti hlasoval i zastupitel za KDU-ČSL Vít Ulrych. Podle něj hlavně díky umělé inteligenci bude v dohledné době úředníků spíše ubývat než přibývat. „Vycházím z přesvědčení, že dlouhodobý vývoj veřejné správy směřuje k digitalizaci, úbytku úředníků a k menší potřebě osobních návštěv úřadů. V tomto kontextu se mi nejeví jako správné připravovat rozsáhlou a nákladnou centrální stavbu, jejíž kapacity mohou být v budoucnu naddimenzované,“ uvedl Ulrych.
Část politiků také odkazovala na už vlastně deset let starou debatu nad tím, zda nekoupit budovu ČSOB Pojišťovny na Masarykově náměstí a tam nastěhovat všechny úředníky. Jenže tuto ideu město opustilo v roce 2017.
Radní František Brendl ze Společně pro Pardubice tehdy označil centrálu pojišťovny za obludu, která už má navíc své odžito. Kupovat ji nedoporučil a k tomu dodal, že u nové budovy město může dobře optimalizovat provozní náklady. „Hospodaříme v objektech, které provozně dožívají. Některé objekty jsou v takovém stavu, aby se v nich dalo hospodárně fungovat,“ řekl Brendl.
Pardubický magistrát má kolem 350 úředníků a sídlí v různých místech ve městě. Největší část úřadu je na radnici na Pernštýnském náměstí, kde pracuje vedení města, ekonomický odbor, odbor rozvoje a strategie, školství, kultura a další klíčové agendy. Další významné pracoviště je ve Štrossově ulici, kde je stavební úřad, odbor životního prostředí, hlavní architekt města i IT zázemí včetně serverovny.
Část agend je v budově na náměstí Republiky, kterou město využívá na základě výpůjčky od kraje. Tam sídlí například matrika, registr řidičů, část dopravních agend, krizové řízení a další správní činnosti. Další odbory jsou rozděleny do menších budov ve městě.
„Ano, chceme efektivní stát i efektivní město. Ano, víme, že magistrát dnes sídlí na více adresách. Ale odmítáme předstírat, že neefektivitu vyřešíme tím, že postavíme novou budovu za jednu až dvě miliardy korun,“ dodal Ondřej Müller.