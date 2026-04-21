„Nejslabší mládě brzy po porodu uhynulo, a tak samice nyní věnuje veškerou svou energii zbylým dvěma, která krásně rostou a těší se dobrému zdraví,“ uvedla zooložka Jitka Vokurková.
„Z kamerových záznamů je znatelné, že jedno z mláďat je více aktivní a druhé naopak upřednostňuje spánek. Pohlaví budeme schopni zjistit až při první veterinární kontrole během odčervení a vakcinace,“ dodala.
Chovateli, jenž se levharty stará, se podařilo pořídit první snímky mláďat. „Je jediným, kdo v rámci zachování maximálního klidu pavilon navštěvuje a zvířata tam krmí. Na krátkou chvíli matka ‚povolila‘ pořídit několik rychlých fotografií,“ nastínila mluvčí zoo Iveta Gronská. Jinak totiž matka mláďata bedlivě střeží.
Olomoucká zahrada chová levharty, jejichž domovem jsou lesy Dálného východu, od roku 2001 a doposud se v ní narodilo 15 mláďat. Poslední odchovaný samec odcestoval v roce 2018 do Anglie, kde už se také stal otcem. Aktuálně tento druh chová na celém světě 91 institucí v počtu 190 jedinců.
Počty zvířat v zajetí tak převyšují levharty žijící v přírodě. Monitoring v 70. letech minulého století za využití stop zanechaných ve sněhu zjistil pouze 32 jedinců, ještě v roce 2000 byly stavy stále odhadovány na pouhých 22 až 28 zvířat.
„V posledních letech se odhady zvýšily na přibližně 130 zvířat, v roce 2024 byla spočítána pomocí fotopastí. Vážnou hrozbou pro levharty je pytláctví, ale i lesní požáry, nebo těžba dřeva a nerostných surovin,“ přiblížila Gronská.