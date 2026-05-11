Bohuslávky leží u místa, kde se spojují D1 od Přerova a D35 od Olomouce. „Dálnice byla pod Bohuslávkami ve směru na Olomouc otevřená v roce 1999. Později se udělalo napojení na Přerov a na přípojce D35 a D1 se zvedl most o několik metrů. Máme smůlu, že z jiných stran jde u obce dálnice v zářezu, avšak pod námi je na mostech, jedná se asi o 470 metrů. Provoz je velmi výrazně slyšet, navíc větry často vanou od dálnice naším směrem a nesou hluk přímo k nám,“ řekl starosta obce Jan Jeniš (nez.).
Firma najatá Ředitelstvím silnic a dálnic by měla přijet prověřit hladinu hluku během měsíce.
„Měřit se může úterý až čtvrtek, za bezvětří, bude se z toho dělat průměr. Úroveň měření nezpochybňuji, ale největší problémy jsou u nás právě za větru. Navíc pod Bohuslávkami není žádná protihluková stěna. Dovedl bych si představit, kdyby tam stála, případně kdyby byly v břehu vysazené alespoň stromy eliminující hluk,“ dodal starosta.
I v přerovské části Dluhonice, nad kterými prochází dálniční estakáda, je hluk z dálnice velké téma. ŘSD proto lidem na březnovém společném jednání přislíbilo měření. Za problém označují místní mostní závěr, který pod koly aut vydává nepříjemný zvuk. Prověřování takzvaného impulzního hluku však překročení povolených hodnot neodhalilo.
„Oficiální výsledky certifikovaného měření neprokázaly překročení hlukových limitů. Naměřené hodnoty nejsou ani hraniční,“ uvedl minulý měsíc mluvčí krajské pobočky ŘSD Miroslav Mazal.
Obyvatelé označili takový závěr za výsměch, přesto se ještě mohou upínat k měření hluku z provozu dálnice.
„Čekáme na vhodné podmínky, proto nelze předem avizovat proveditelný proces měření včetně odhadu termínu výsledků. Měření bylo vlivem počasí už dvakrát zrušeno, další pokus plánujeme na tento týden, nicméně předpověď hlásí dešťové srážky,“ doplnil nyní Mazal.
Výměna mostního závěru není v plánu. ŘSD upozorňuje, že osazený kus je dle dokumentace v pořádku a odpovídá požadavkům. „Není vyloučeno doplnění ‚vaku‘ ze spodní strany mostního závěru, který by měl přispět ke snížení impulzního hluku. Věc je řešena v kooperaci se zástupci města Přerova,“ dodal krajský mluvčí ŘSD.
„Dluhoničtí si určitě nevymýšlejí rázové vlny, které vznikají při přejezdu mostní konstrukce. Jaký bude další vývoj?“ ptal se minulý měsíc na zasedání přerovského zastupitelstva Martin Čechál.
Primátor Petr Vrána (ANO) odpověděl, že město mělo mezitím schůzku s ŘSD a stavební firmou. „Byť měření říkají, že jsme pod normou, bereme impulzní hluk velmi vážně a hledáme technické řešení. Předpokládám, že se ho podaří najít během pár týdnů, a to spolu s Olomouckým krajem,“ řekl. Konkrétní podobu ale zatím nepředstavil.
Pokud by nechtěl úpravy platit státní podnik, je podle něj Přerov připravený spolu s krajem potřebné peníze vynaložit.
Senátorka: Bez kolaudace nejde měřit
Přerovský zastupitel Tomáš Kocourek (ODS), jenž je lékařem, připomenul možné zdravotní potíže související s hlukem. „Mohou nastat poruchy spánku a vznik srdečních arytmií,“ podotkl.
V boji proti hluku se angažuje také senátorka za Přerovsko a místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová (KDU-ČSL). „Když budou limity překročeny, budeme jednat o tom, zda by tam měla být u dálnice vybudována hluková stěna, případně v případě Bohuslávek náhradní výsadba či opatření v terénu. Nebo je možné také snížení rychlosti, které ale do budoucna situaci úplně neřeší,“ řekla senátorka.
Připomenula, že dálnice je doposud v prozatímním provozu a není zkolaudovaná. „V Dluhonicích se bude provádět rozsáhlé měření, důležité ale bude, kdy dojde na kolaudaci stavby. Na tom jsme často ztroskotali. Pokud není stavba dálnice zkolaudovaná, mohou být probíhající měření chápána jako orientační a ne zcela závazná. Závaznost nastává až po kolaudaci, pokud bude překročen limit,“ upozornila.
Podle ŘSD má být úsek Říkovice – Přerov zkolaudovaný do konce roku.
Na hluk si stěžují také lidé z Bochoře, ozývali se i obyvatelé přerovské části Vinary. Problém trápí i Krčmaň u dálničního úseku D55 Olomouc – Kokory otevřeného ve stejný den jako poslední část D1.
„Měření u Bochoře je v přípravě a proběhne do letních prázdnin. U Krčmaně jsme zatím neměřili, zde to odhadem vypadá na druhou polovinu roku,“ uvedl minulý měsíc Miroslav Mazal z ŘSD.