Opilý šofér bez řidičáku ujížděl policistům přes několik obcí. Zradilo ho však auto

  15:38,  aktualizováno  15:38
Scény jak v akčním filmu se udály v neděli v noci na Prostějovsku. Osmadvacetiletý řidič Škody Fabia nezastavil policejní hlídce a dal se na úprk. Projel několika obcemi, policejní hlídky se snažil setřást také na polní cestě, nakonec mu jeho auto vypovědělo službu. Policisté nakonec muže pod hrozbou namířené pistole zatkli. Jak se ukázalo, řidič měl k ujíždění hned několik důvodů.

Honička se udála v neděli po 23. hodině, kdy v obci Kralice na Hané policejní hlídka zastavovala projíždějící fabii. „Řidič ale na výzvu nezareagoval a začal ujíždět směrem k Prostějovu, kde projel ulicemi Kojetínská, Rovná a Háj, a vrátil se zpět do Kralic, kde pokračoval dál a projel obcí Bedihošť,“ upřesnila policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Řidič dále pokračoval do Hrubčic a poté se vydal po polní cestě zpět do Kralic na Hané, kde se mu na ulici Prostějovská porouchalo vozidlo a musel zastavit. Mezi tím se k pronásledování podezřelého vozidla přidaly ještě hlídky z oddělení v Plumlově.

„Policisté ihned po jeho zastavení přistoupili k autu a při zásahu použili donucovací prostředky hrozba namířenou střelnou zbraní. Řidič skončil v poutech. Při použití donucovacích prostředků ke zranění osob nedošlo,“ popsala Zajícová.

Dechová zkouška u osmadvacetiletého řidiče postupně ukázala 1,07 a 1,11 promile alkoholu. „Pozitivní byl i orientační test na návykové látky, a to na canabisové látky a amfetamin a metamfetamin,“ dodala policejní mluvčí.

Muž policistům řekl, že před jízdou vypil tři piva a vodku. Pozitivní test na návykové látky vysvětlil užitím marihuany ten den, pervitin měl přibližně před týdnem.

„V nemocnici se dobrovolně podrobil odběru bio materiálu. Jedním z důvodů ujíždění byl zřejmě i ten, že měl prostějovským soudem vysloven zákaz řízení motorových vozidle až do listopadu tohoto roku,“ řekla Zajícová.

Policisté nakonec muže propustili na svobodu. „Případ prověřujeme pro podezření z trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a ohrožení pod vlivem návykové látky,“ uzavřela Zajícová. Muži tak hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

