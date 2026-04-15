Pětašedesátiletý muž v obci Ludéřov po čtvrté hodině odpoledne nejprve při otáčení u domu narazil do zděného sloupku a poté nacouval do zaparkovaného auta.
„To ho však nezastavilo a jel dál a to i přes obrubník. Jeho jízdu ukončil až travnatý val a pohotový svědek, který mu odebral klíče od vozu,“ popsala olomoucká policejní mluvčí Ivana Skoupilová.
Přivolaní policisté následně provedli dechovou zkoušku, při níž řidič nadýchal 1,62 promile alkoholu.
|
„Jelikož u sebe neměl řidičský průkaz, zabavili mu ho policisté administrativně. Hmotnou škodu předběžně odhadli na 116 tisíc korun,“ doplnila Skoupilová.
Případ zatím policisté vyšetřují jako možný přečin ohrožení pod vlivem návykové látky, za který hrozí viníkovi pokuta, zákaz řízení a v krajním případě také až tři roky vězení.