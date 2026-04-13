Podle ředitele městské policie v Prostějově bude postup s kontrolami psychomodulačních látek stejný jako v případě alkoholu.
„Problém je ale s dokazováním. V případě, že dojde k podezření na porušení této vyhlášky, tak tu věc (drogu či alkohol) odebereme a předáme to správnímu orgánu,“ vysvětlil šéf Městské policie Prostějov Libor Šebestík na pondělním zastupitelstvu.
Následně podle něj bude nutné nechat vypracovat znalecký posudek o tom, co přesně zajištěná látka obsahuje. „Myslím si, že je to takovým způsobem odstrašující, aby se to používalo,“ doplnil Šebestík.
Nová vyhláška, jež by měla začít platit koncem měsíce, se vztahuje na většinu prostějovských ulic, parků i veřejného prostranství.
Primátor: Jde o signál veřejnosti
Primátor města František Jura (ANO) uvedl, že nová vyhláška je signálem veřejnosti nejen v Prostějově. „Jsme přesvědčeni o tom, že zákon, který v tuto chvíli platí pouze tři nebo čtyři měsíce, není dobrý. Mělo by dojít k tomu, aby byly tyto látky zakázány,“ prohlásil Jura.
Přestože i samotní zastupitelé připouštějí, že kontrola a dokazování budou složité, zastupitelé se shodli, že smyslem vyhlášky je především jasně deklarovat postoj města a vyhlášku jednohlasně podpořili. „Vnímám to hlavně jako jasný signál veřejnosti, občanům, jakým směrem chce město jít,“ řekl opoziční zastupitel Michal Drozd (Na rovinu!).
Kratom lidé často užívají kvůli tomu, jak rychle dokáže změnit jejich rozpoložení. V menších dávkách dodává energii, zlepší náladu a pomůže se soustředit.
Ve větším množství látka uklidňuje, tlumí stres nebo bolest. Pro část uživatelů jde o snadno dostupnou a dlouho i stále legální alternativu k jiným látkám, jiní po něm sahají jako po způsobu, jak zvládat úzkost, špatný spánek nebo dokonce abstinenční příznaky.
„Kratom je bez debat psychoaktivní látka. Několik let byl na trhu volně dostupný a byl respektován. Nikdo se jeho psychoaktivními účinky nezabýval. Odnesly to hlavně děti. Je to hodně rozjetý vlak. Chybí osvěta, informovanost a také pravdivý pohled na to, co kratom umí,“ uvedla před časem v rozhovoru pro iDNES.cz expertka na závislosti Monika Plocová.
Podle ní má kratom těžké odvykací příznaky v podobě zimnice, svalových křečí, neklidu, průjmů, bolestí těla.
„Jsou to velmi podobné příznaky jako při abstinenčním syndromu po heroinu. Po vysazení má závislý velké problémy s nespavostí a bažení po kratomu je obzvlášť silné. Kratom umí dlouhodobě rozhodit psychiku a trvá měsíce, než se člověk začne cítit líp,“ upozornila odbornice.
16. března 2026