Stříbrné jezero v Opavě na vlně zájmu. Přibude lesopark, vědci zkoumají dno

  10:20
Technické služby u Stříbrného jezera v Opavě odstraňují náletové dřeviny a zahájily tak první stupeň proměny jeho severních břehů v přírodní lesopark. Zároveň letos chystají druhou etapu oživení jezera – po celkové obnově vodní plochy přijde na řadu zázemí v její bezprostřední blízkosti. Odborníci zkoumají i dno jezera.
Stříbrné jezero alias Sádrák patří k velmi vyhledávaným rekreačním oblastem Opavy a okolí. (22. dubna 2026) | foto: Magistrát města Opavy

„Jižní část zůstane centrem rekreačních aktivit s plážemi a zázemím, zatímco severní a východní břehy si zachovají klidový, přírodní charakter s minimálními zásahy,“ nastínil záměr mluvčí opavské radnice Roman Konečný.

Kolem cest na severním naváženém svahu nad Stříbrným jezerem už začaly mizet nálety, které tam tvoří téměř neprostupný porost, a zůstanou jen zdravé stromy a keře vysazené během rekultivace po ukončení těžby sádrovce.

„Obnovíme původní průchody vedoucí zhruba od dolních stanovišť discgolfu na louku na vrcholu navážky,“ upřesnil opavský radní Petr Popadinec.

Současný první zásah do prostoru, který se postupně promění v lesopark, vyjde na 200 tisíc korun.

Výsledkem chystané druhé etapy rekultivace jezera bude vznik kombinace přírodních prvků s vodním dětským hřištěm či amfiteátrem.

Zaměstnanci opavských technických služeb plánují renovaci discgolfového areálu, rozšíření parkovacích kapacit i vznik biotopu. Přibude také mobiliář a místa k posezení.

Všechny prvky propojí pěší stezky. „Naším cílem je vytvořit souvislý okruh kolem jezera, který umožní pohodlný pohyb pěších i běžců a propojí jednotlivá rekreační a vyhlídková místa,“ upřesnil mluvčí. Dodal, že upravovat se bude na jaře a na podzim, aby práce u jezera nenarušily letní sezonu.

Jezero není tak hluboké, jak se předpokládalo

Aktuálním tématem je v Opavě i poznání zákonitostí Stříbrného jezera. „Ve spolupráci s pracovníky Českého hydrometeorologického ústavu připravujeme odborná hydrologická a hydrogeologická posouzení. Pomohou lépe porozumět fungování jezera a navrhnout opatření pro zachování kvality vody i při rostoucí návštěvnosti,“ popsal Roman Konečný.

Odborníci už zkoumali i dno zatopeného lomu, měřili jeho tvar i hloubku a díky vysílání zvukových vln a vyhodnocování jejich odrazu sledovali také pohyb vody.

„Podle prvních výsledků dosahuje maximální hloubka Stříbrného jezera něco málo přes čtrnáct metrů. To je méně, než se předpokládalo. Jedním z pravděpodobných vysvětlení je ukládání sedimentů během povodně v září 2024, kdy se do jezera dostalo větší množství naplavenin z řeky Opavy,“ prozradil Roman Konečný.

