Střelba u rodinného domu v Krnově. Policisté na místě našli mrtvého muže

  12:46
Ke střelbě v blízkosti jednoho z rodinných domů v Krnově byli v pátek přivoláni policisté. Po příjezdu na místo nalezli muže bez známek života. Vedle něj ležely dvě zbraně. Ke zranění dalších lidí podle policistů nedošlo.

Policejní mluvčí Pavla Jiroušková sdělila, že jde o seniora, příčiny jeho smrti se vyšetřují. „Zatím nelze sdělit žádné další podrobnosti,“ konstatovala.

Podle prvotních zjištění iDNES.cz střelbě údajně předcházela hádka a senior se zřejmě sám připravil o život. To však musí potvrdit soudní pitva.

„Hlídky zůstávají na místě a okolí střelby je uzavřené,“ připojila policejní mluvčí.

Tento týden jde už o druhou střelbu v ulicích v Moravskoslezském kraji, v úterý odpoledne v centru Havířova to byl šestapadesátiletý muž, který postřelil i zasahujícího policistu, aby pak v zabarikádovaném bytě spáchal sebevraždu.

