Bezazbestový eternit byl na kostele od rozsáhlé rekonstrukce v 90. letech, který ho zachránil před zánikem. Tedy déle než třicet let. A už se začínal rozpadat.
„Bobrovka má mnohem delší trvanlivost než eternit,“ konstatoval Václav Kotásek, vedoucí stavebního odboru Biskupství ostravsko-opavského. Diecéze nyní počítá s trvanlivostí krytiny zhruba 80 let.
Objevily se také obavy, jestli těžší bobrovky nezatíží kostel až přespříliš, aby se snad dokonce nezačal ještě více naklánět. „Záležitost přitížení jsme řešili s projektanty akce. Nová těžší krytina nemůže mít na naklonění kostela a podobně vliv, přitížení nebude dosahovat ani 0,5 procenta celkové tíhy stavby, vysvětlil Kotásek.
„Řešil se i krov kostela, přitížení nebude mít vliv ani na únosnost prvků krovu,“ doplnil.
Navíc se podoba kostela vrátí do doby před sto lety, kdy stál o 37 metrů výše, než poté vlivem poddolování poklesl a naklonil se. „Podařilo se najít historické fotografie, které dokládají, že tehdy byla na střeše opravdu bobrovka,“ potvrdil Kotásek.
Na střechu se vleze asi dvacet tisíc plochých tašek, hotova je už věžička a do oranžové se začala odívat pokrývačsky nejnáročnější část apsida, tedy půlkruhové zakončení střechy typické pro kostely.
Rekonstrukce se však týká také fasády, mění se omítky, vyspravují i další nedostatky. Poté se pracovníci z frýdecko-místecké firmy přesunou k opravám sousední hrobky.
Šikmější než věž v Pise
Práce skončí ve druhé polovině roku, to však nebrání bohoslužbám v češtině a polštině střídající se obtýden. A pro další návštěvníky je památka od května otevřená vždy o víkendech.
Rekonstrukce přijde na zhruba sedm milionů korun. Takřka šest milionů pokryje evropská dotace, zbytek uhradí farnost z vlastních prostředků.
Kostel zasvěcený Petru z Alkantary, což byl španělský františkánský mnich ze 16. století, byl postaven v roce 1736. Jde o tuzemskou nejšikmější stavbu, nakloněná je více než slavná věž v italské Pise. Titul nejšikmější věže však patří kostelu v Ústí nad Labem.
Svatostánek je jedním z mála artefaktů připomínajících zánik dvacetitisícové původní Karviné vlivem těžby černého uhlí.
Šikmý kostel stojí v karvinské části Doly, hned u silnice mezi Karvinou a Orlovou.
