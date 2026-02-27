Cizinec v Ostravě uklouzl na ledě. Muži mu pomáhali na nohy a přitom ho okradli

Policisté v Ostravě bleskurychle dopadli zloděje, kteří na ulici okradli cizince. Tři nenechavci zneužili okamžiku, kdy muž upadl na ledu a zatímco se mu na oko snažili pomoci, ukradli mu mobilní telefon. Incident viděla hlídka ze služebního vozu.

Policisté ze speciální pořádkové jednotky při noční službě v ostravských ulicích zastavili na semaforech na křižovatce ulic Českobratrská a Nádražní v centru města.

„Jejich pozornosti neunikla situace, kdy v dálce viděli na zemi ležícího muže. Nad ním se skláněly další osoby, které po chvilce z místa utekly,“ popsala začátek akce policejní mluvčí Eva Michalíková.

Policisté se okamžitě vydali na místo, kde zjistili, že dotyčný muž nemluví česky, jen stále opakoval slovo „phone“, z čehož poznali, že uprchlí mladíci muže okradli o telefon.

„Netrvalo dlouho a trojici zadrželi u parku Čs. letců. Podezřelí už měli zřejmě připravenou legendu a policistům tvrdili, že cizinci chtěli pomoci se zvednout ze země,“ uvedla policejní mluvčí.

Jak později vyšlo najevo, cizinec hledal v navigaci cestu do hotelu, jenže když při chůzi hleděl do telefonu, na zledovatělém chodníku uklouzl. Trojice mladých mužů mu sice nabídla pomoc, pomáhala na nohy, jenže přitom mu jeden z nich ukradl mobil.

„Vzhledem k podezření ze spáchání trestného činu byli muži ve věku 17, 19 a 24 let na místě zadrženi,“ připojila mluvčí Michalíková s tím, že později byl nejmladší z nich obviněn z krádeže. Mobil policisté vrátili majiteli.

