Západní obchvat Krnova má stavební povolení, město si vymínilo dvě lávky

Obchvat protne i rekreační oblast, přičemž vybudování potřebných chodníků a lávek pro turisty a cyklisty tam zařídí zástupci Krnova.
„Stavební povolení nabylo právní moci. Zároveň byl stát nucen k jednomu pozemku odejmout vlastnické právo. Příslušné mezitímní rozhodnutí již také nabylo právní moci,“ informoval Martin Dostál, tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 – I/57.
Pracovníci Ředitelství silnic a dálnic vyhlásí výběrové řízení na zhotovitele. Se zahájením stavby počítají příští rok, první auta by na více než tříkilometrovou trasu měla vyjet v roce 2028. Náklady mají být 858 milionů korun bez DPH.
„Silnice I/45 prochází v současnosti přímo centrem Krnova, což se negativně projevuje na dopravní zátěži. Ulicemi Bruntálská, Revoluční, Jesenická či Petrovická projíždí denně v průměru přes šest tisíc vozidel,“ konstatoval regionální mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Miroslav Mazal a dodal, že na souběhu se silnicí I/57 přesahuje intenzita dopravy v Krnově dokonce hranici deseti tisíc aut denně.
Obchvat nově povede tranzitní dopravu od Bruntálu směrem na Polsko a zpět nezastavěným územím a silnici I/45 napojí na I/57 mimo městskou zástavbu.
„Výsledkem bude odtížení centra města a zejména ulice Partyzánů od tranzitní dopravy,“ doplnil Mazal. Partyzánů je v současnosti propojkou výpadovek na Bruntál a na Město Albrechtice a dál do Polska.
Obchvat však protne i rekreační ježnické lesy, proto si zástupci města jako součást stavby vymínili dvojici lávek pro pěší a cyklisty. „Nejedná se o vyvolanou investici, odhadované náklady ve výši dvacet milionů korun proto budeme hradit z městského rozpočtu,“ upřesnil starosta Krnova Tomáš Hradil.