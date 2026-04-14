Západní obchvat Krnova má stavební povolení, město si vymínilo dvě lávky

  11:08,  aktualizováno  11:08
Připravovaný západní obchvat Krnova, který umožní definitivní odklon tranzitní dopravy z centra města, získal stavební povolení. Aby přeložka silnice I/45 mohla vzniknout, vyvlastnil stát jeden z potřebných pozemků.
Další 2 fotografie v galerii

Vizualizace západního obchvatu Krnova - jedna z plánovaných křižovatek | foto: ŘSD

Obchvat protne i rekreační oblast, přičemž vybudování potřebných chodníků a lávek pro turisty a cyklisty tam zařídí zástupci Krnova.

Vizualizace západního obchvatu Krnova - úsek, kde bude silnice překlenovat Jelení potok.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

„Stavební povolení nabylo právní moci. Zároveň byl stát nucen k jednomu pozemku odejmout vlastnické právo. Příslušné mezitímní rozhodnutí již také nabylo právní moci,“ informoval Martin Dostál, tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 – I/57.

Pracovníci Ředitelství silnic a dálnic vyhlásí výběrové řízení na zhotovitele. Se zahájením stavby počítají příští rok, první auta by na více než tříkilometrovou trasu měla vyjet v roce 2028. Náklady mají být 858 milionů korun bez DPH.

„Silnice I/45 prochází v současnosti přímo centrem Krnova, což se negativně projevuje na dopravní zátěži. Ulicemi Bruntálská, Revoluční, Jesenická či Petrovická projíždí denně v průměru přes šest tisíc vozidel,“ konstatoval regionální mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Miroslav Mazal a dodal, že na souběhu se silnicí I/57 přesahuje intenzita dopravy v Krnově dokonce hranici deseti tisíc aut denně.

Takto by měla vést trasa západního obchvatu Krnova.

Obchvat nově povede tranzitní dopravu od Bruntálu směrem na Polsko a zpět nezastavěným územím a silnici I/45 napojí na I/57 mimo městskou zástavbu.

„Výsledkem bude odtížení centra města a zejména ulice Partyzánů od tranzitní dopravy,“ doplnil Mazal. Partyzánů je v současnosti propojkou výpadovek na Bruntál a na Město Albrechtice a dál do Polska.

Obchvat však protne i rekreační ježnické lesy, proto si zástupci města jako součást stavby vymínili dvojici lávek pro pěší a cyklisty. „Nejedná se o vyvolanou investici, odhadované náklady ve výši dvacet milionů korun proto budeme hradit z městského rozpočtu,“ upřesnil starosta Krnova Tomáš Hradil.

Autor: