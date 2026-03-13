Čas bez rodiny mi nikdo nevrátí, štkal obžalovaný za novou zabijáckou drogu

Deset, osm a šest let vězení uložil v pátek odpoledne Krajský soud v Ostravě třem obžalovaným z výroby syntetické a velmi nebezpečné drogy klefedron. Nejvyšší trest obdržel údajný šéf bandy. Když loni celníci s policisty odhalili v Ostravě první laboratoř klefedronu v tuzemsku, byla to mimořádný úspěch.

Syntetická droga putovala z Ostravy do Polska, odkud ji distributoři šířili nejen v sousední zemi, ale i v západoevropských státech, nejvíce v Německu a v Nizozemí. Výrobci podle obžaloby inkasovali miliony korun. Drogu prodávali i na takzvaném darknetu, kde měli založený účet Bohemia pharma.

Všichni tři odsouzení si navzdory dohodě o vině a trestu ponechali lhůtu na případné odvolání, rozsudky proto zatím nejsou pravomocné.

Obžalováno je osm lidí, ale tito tři uzavřeli dohodu o vině a trestu, proto byli ze skupiny vyčleněni.

Gang nelegální laboratoře vystavěl v bývalých výrobních halách a administrativních budovách, chemické látky potřebné pro výrobu dovážel z Asie. Při výrobě vznikaly toxické látky. „Ty buď vylévali do kanalizace nebo do okolí hal, čímž poškodili životní prostředí,“ konstatoval státní zástupce.

Trojice obžalovaných z výroby nebezpečné nové drogy v soudní síni za asistence justiční stráže. (13. března 2026)
Rozsáhlá policejní akce, provedená v rámci operace Fabryka koordinované Europolem, vedla k rozbití zločinecké sítě působící v celé Evropské unii.
Obžalovaní se ke svému počínání nijak nevyjadřovali. Jen poznamenali, že věří ve spravedlivou dohodu. „Čas, který jsem nemohl strávit s rodinou, mi stejně už nikdo nevrátí,“ štkal údajný pětatřicetiletý šéf gangu výrobců drogy. Všichni zadržení jsou od loňského února ve vazbě.

Policejní těžkooděnci část výrobců překvapili loni v únoru, když vpadli do jedné z laboratoří v Ostravě – Třebovicích, a to zrovna v době, kdy obžalovaní drogu stáčeli a začínali krystalizovat. Celníci při razii v laboratoři zajistili 953 kilogramů klefedronu. Zadrženo bylo osm Čechů a jeden Polák.

Po třech už odsouzených výrobců bude případ pokračovat soudem se zbytkem skupiny, který však s obžalobou nesouhlasí.

Klefedron je nová syntetická droga, svým složením připomíná kokain nebo amfetamin. Působí jako velmi silný stimulant, je však velmi nebezpečný, protože se jen velmi obtížné odhaduje bezpečné množství a účinky jsou velmi různorodé. Velmi akutně hrozí předávkování a smrt uživatele.

