Od konce února, kdy USA zaútočily na Irán, vystřelily ceny paliv o desítky procent. Zdražování jízdného se ale zatím cestující bát nemusejí.
„Rostoucí cena pohonných hmot způsobená konfliktem v Íránu na nás dopadá velmi výrazně a představuje pro nás velký problém,“ uvedl například Miroslav Slaný, mluvčí společnosti Z-Group, zajišťující meziměstské linky v části kraje.
Připomněl přitom, že autobusová doprava je na ceny nafty extrémně citlivá – tvoří totiž velkou část provozních nákladů.
„Jako dopravce zajišťující regionální linky máme vysoký podíl nákladů právě na pohonné hmoty. Každé zdražení, byť třeba jen o desítky haléřů na litr, a my se nyní pohybujeme v řádech několika korun na litr, znamená zvýšení nákladů na každý ujetý kilometr, což je u dlouhých meziměstských linek zásadní,“ popsal Slaný.
Za měsíc ztráta tři miliony korun
Podle jeho slov vzrostly společnosti náklady jen za březen o tři miliony korun. Autobusové linky přitom firma pro kraj provozuje za předem stanovenou, vysoutěženou cenu za kilometr v rámci dlouhodobých smluv.
„Tyto smlouvy sice obsahují kompenzační mechanismy, například indexaci nákladů reagující i na růst cen pohonných hmot, ale indexace se provádí pouze jednou ročně a vždy až zpětně. Navýšené náklady na pohonné hmoty, které musíme vynaložit už nyní, nám kraj reálně proplatí až s ročním či dvouletým odstupem,“ přiblížil Slaný. „Tyto prostředky nám aktuálně chybí a výrazně zatěžují naše cash flow.“
Zmíněná indexace se řídí porovnáním výchozí hodnoty ceny pohonných hmot ve srovnání s průměrnými cenami dle Českého statistického úřadu za konkrétní období.
O něco lépe jsou na tom dopravci provozující městskou dopravu. „U městských doprav je indexace na kvartální bázi, a tak k pokrytí růstu cen dojde dříve. U krajských kontraktů je pak indexace roční. Čili zde může být finanční výpadek delší, a pokud by tato situace byla delší a neunesitelná, jistě bychom vstoupili v jednání s objednatelem,“ objasnil ředitel osobní dopravy společnosti Transdev Slezsko Jakub Vyvial.
„Je nezbytné, aby kraje v této mimořádné a nepředvídatelné situaci poskytly pomoc. Růst cen pohonných hmot se navíc promítá i do dalších nákladových položek, které rovněž rostou, což celkový tlak na ekonomiku provozu ještě zvyšuje,“ nastínil Slaný.
Kraj zatím žádost o kompenzaci nedostal
Kraj prozatím obdržel jedno upozornění, že v případě delšího trvání zvýšených cen pohonných hmot může být vyvoláno jednání o jejich dopadech.
„V tuto chvíli však nejde o formální žádost o kompenzaci. Kraj situaci průběžně sleduje a je připraven jednat v případě, že by to vývoj cen vyžadoval, a to v rámci platných smluvních podmínek,“ uvedla za hejtmanství mluvčí Nikola Birklenová s tím, že v úvahu zatím nepřichází ani omezení spojů.
Zvýšené náklady by se teoreticky mohly projevit i na výši jízdného. To však neurčuje dopravce, ale objednavatel dopravní obslužnosti, tedy kraj nebo města.
„Změna cen pohonných hmot se projevuje v cenách dopravního výkonu s určitým zpožděním. V současné době ale není v přípravě žádná úprava výše cen jízdného,“ řekla mluvčí koordinátora krajské dopravy ODIS Lucie Drahošová.