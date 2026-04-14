Nehoda se stala u Rychty v Komenského ulici 30. července 2024. Řidič vozu BMW v centru najel autem do lidí. Srazil chodkyni na přechodu a vzápětí tři dělníky opravující chodník.
Čtyřiasedmdesátiletý řidič se u soudu hájil tím, že v době nehody ztratil vědomí. Náchodský soud mu dal za pravdu a v lednu odmítl obžalobu z usmrcení z nedbalosti a těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Argumentoval tím, že krátkodobé bezvědomí se nepodařilo vyloučit.
Žalobce i zástupce poškozených se však proti verdiktu odvolali. V obsáhlém souboru připomínek tvrdí, že obhajoba dostatečně neprokázala, že řidič do bezvědomí skutečně upadl.
„Je třeba přihlédnout k předchozím rozsudkům, podle nichž samotná ztráta vědomí není objektivním zdůvodněním, pokud není dostatečně prokázána. Obžalovaný nejevil po nehodě žádné známky zdravotního kolapsu. Pozice těla byla vsedě, nebylo jakýmkoliv způsobem sesunuté na stranu a podobně. Podle nás soud prvního stupně náležitě nevyhodnotil všechny náležitosti. Navrhujeme doplnění posudku z oboru biometriky,“ uvedla u odvolacího řízení státní zástupkyně Ilona Kufčáková.
Lituje, ale vinu odmítá
Obžalovaný zopakoval, že je mu tragické nehody líto. Vlastní vinu však odmítl. „Opravdu jsem byl v bezvědomí. Nikam jsem nepospíchal. Najezdil jsem statisíce kilometrů a nikdy jsem takovou nehodu neměl. To je vše, co k tomu mohu říct,“ uvedl senior u hradeckého soudu.
Odvolací senát dospěl k závěru, že není třeba znovu provádět důkazy. Přiklonil se k názoru obžaloby, původní rozsudek zrušil a případ vrátil zpět do Náchoda.
„Dokazování, které bylo provedeno u okresního soudu, je z našeho pohledu nekompletní. Nejsou vyčerpány všechny důkazní možnosti. Znalkyně vycházela z lékařské zprávy, která byla k dispozici. Podle našeho názoru je možné ještě provádět další zdravotní testy a provést podrobnější lékařské vyšetření,“ zdůvodnil předseda senátu Petr Vaněček.
Odkázal například na kardiologický HUTT test, který se používá k diagnostice příčin kolapsových stavů. Soud první instance by si podle něj měl vyžádat buď doplnění znaleckého posudku, nebo zcela nový posudek.
„Jedná se o zásadní otázku při projednávání trestné činnosti se závažnými následky. Teprve na základě doplněného dokazování, případně pokud budou opatřeny další důkazy, bude moci být najisto postavena případná trestní odpovědnost obžalovaného,“ uvedl Vaněček.
Podle znalce byla řidičova jízda netypická. Auto vyjelo do protisměru po přímce, současně zrychlovalo a svítila mu brzdová světla. Obhájce míní, že to nasvědčuje tomu, že řidič v tu chvíli vůz neovládal a nohama současně tlačil na oba pedály. Jízdu zaznamenala kamera.
Když policie řidiče obvinila, uvedla, že mu hrozí až šest let vězení. Žalobce u Okresního soudu v Náchodě navrhoval desetiletý zákaz řízení, tříletý trest s podmínečným odkladem na čtyři roky a 150 tisíc korun jako peněžitý trest.