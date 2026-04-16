Zoo ukázala dvoutýdenní hyenky hřivnaté, budou pojistkou pro Afriku

  12:22,  aktualizováno  12:22
Další čtyři hyenky hřivnaté se narodily v zoo ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku. Safari park získal chovný pár před třemi lety a nyní jde o už třetí vrh. Matka nyní o mláďata pečuje a čeká se, že jejich vývoj bude opět rychlý. Návštěvníci je uvidí nejspíš za několik týdnů.
Čtyři mláďata hyenek hřivnatých podstoupila veterinární kontrolu. (14. dubna...
Čtyři mláďata hyenek hřivnatých podstoupila veterinární kontrolu. (14. dubna 2026) | foto: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové

Chovatelská kamera ukázala mimořádnou událost v boudě hyenek hřivnatých 1. dubna. Takřka čtyřletá chovná samice porodila další potomky.

„Veterinární prohlídka teď prokázala, že mláďata jsou zdravá a jde o dva samce a dvě samice,“ uvedl mluvčí safari parku Michal Šťastný.

Čtyři mláďata hyenek hřivnatých podstoupila veterinární kontrolu. (14. dubna 2026)
Čtyři mláďata hyenek hřivnatých podstoupila veterinární kontrolu. (14. dubna 2026)
Čtyři mláďata hyenek hřivnatých podstoupila veterinární kontrolu. (14. dubna 2026)
Hyenka hřivnatá ve výběhu (červenec 2023)
Safari park získal hyenky hřivnaté ze specializovaného chovného centra v Jihoafrické republice ve spolupráci se Zoo Zlín-Lešná. Cílem bylo pokusit se obnovit takzvanou pojistnou populaci náročného druhu v evropském chovném prostoru.

Už v roce 2024 – několik měsíců po příchodu – porodila chovná samice ve Dvoře svá první mláďata. Bylo to poprvé po více než třiceti letech, co se hyenky hřivnaté množily v zoologických zahradách mimo Afriku. V roce 2025 se podařil odchov ve Dvoře a poprvé také ve Zlíně.

Hyenky hřivnaté jsou potravními specialisty. V divočině se živí takřka výhradně termity.

„Vytvoření vhodných chovných podmínek pro tato zvířata je mimořádně náročný úkol. Vše se podařilo díky úzké spolupráci expertů z řad zoologů, veterinářů, chovatelů i odborníků na výživu zvířat,“ řekl Michal Šťastný. Základna pojistné populace už podle něj díky oběma zoo pomalu roste.

