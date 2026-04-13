Zběsilou jízdou způsobil tragickou nehodu tří aut, viní řidiče. Měl téměř dvě promile

  12:06
Kriminalisté začali stíhat jednačtyřicetiletého řidiče v případu tragické dopravní nehody z loňského června na silnici I/35 u Rozběřic na Královéhradecku. Podle policie řídil opilý a zavinil, že se srazila dvě další auta a na následky později zemřela jedna z řidiček. Hrozí mu až osmiletý trest.
Při nehodě tří aut u Rozběřic se zranilo pět lidí. (22. června 2025)
Muž řídil osobní auto značky Mercedes-Benz pod vlivem alkoholu, dechové zkoušky naměřily hodnotu v rozmezí 1,8 až 1,92 promile alkoholu, laboratorní vyšetření pak u něj zjistilo hodnotu 1,89 g/kg etanolu v krevním séru.

„Podle závěrů znaleckého posudku z oboru dopravy a vyhodnocení dat z řídicí jednotky vozidla se muž výrazně překračoval nejvyšší povolenou rychlost a plně se nevěnoval řízení. V úseku s povolenou rychlostí 90 km/h se krátce před střetem pohyboval rychlostí až kolem 180 km/h,“ uvedla mluvčí hradecké policie Karolína Macháčková.

Šetření ukázalo, že řidič v katastru Rozběřic zezadu narazil do osobního vozu Hyundai Getz, který řídila pětadvacetiletá žena. Následkem nárazu byl tento vůz odmrštěn v nekontrolovatelném smyku do protisměru, kde do něj narazil projíždějící automobil Volkswagen Sharan, řízený osmatřicetiletou ženou, která ve vozidle přepravovala dvě nezletilé děti.

Pětadvacetiletá řidička vozidla Hyundai utrpěla při nehodě těžká, život ohrožující poranění, kterým podlehla téhož večera ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Řidička volkswagenu utrpěla lehké až středně těžké zranění, které si vyžádalo hospitalizaci a následnou rekonvalescenci, avšak bez trvalých následků. Děti utrpěly lehčí poranění. Řidič vyvázl s lehkým zraněním.

„Kriminalistům se podařilo zadokumentovat rovněž styl jízdy obviněného před samotnou nehodou, a to na trase městem Hradec Králové a následně po silnici I/35. Ze zjištění vyplývá, že i v předchozím úseku jízdy nezvládal řízení vozidla, místy vyjížděl mimo jízdní pruh, přejížděl souvislé dopravní značení, uvedl vozidlo do smyku a opakovaně porušoval pravidla silničního provozu,“ řekla mluvčí.

Obviněného policisté stíhají na svobodě, zadržen byl bezprostředně po nehodě a byl mu zadržen řidičský průkaz.

„Ke svému jednání se doznává, přiznává vinu, je si vědom následků svého chování a vyjadřuje lítost nad tragickým výsledkem dopravní nehody,“ poznamenala mluvčí.

Muž čelí obvinění z přečinu usmrcení z nedbalosti v souběhu s přečinem ohrožení pod vlivem návykové látky, a to v kvalifikované skutkové podstatě, neboť podle zjištění policie hrubým způsobem porušil důležité povinnosti řidiče.

