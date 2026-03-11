S milionem čekala na kurýra, katastrofu podvedená žena odvrátila v poslední chvíli

Na otřepaný trik málem naletěla žena z Hradce Králové, kterou podvodník zmanipuloval legendou o ohroženém účtu. Tvrdil jí, že je bankéř a že si jejím jménem někdo zkoušel půjčit peníze. Pak ji přiměl, aby si v bance sama sjednala úvěr na milion korun a peníze v hotovosti na ulici v Pardubicích předala údajnému kurýrovi. Finanční pohromě podvedená žena zabránila v posledním okamžiku.
Poškozená postupovala podle telefonických pokynů pachatele, který ji kontaktoval 24. února. Milion z úvěru, který si na jeho pokyn zařídila, vybrala v hotovosti na pobočkách v Hradci Králové a v Pardubicích, část sumy vyzvedla i z bankomatu. Pak se vydala na místo, kde mělo následovat osobní předání peněz údajnému kurýrovi.

Žena s milionem v ruce čekala na ulici téměř tři čtvrtě hodiny a pachatel s ní po telefonu nadále komunikoval, aby ji udržel v přesvědčení, že postupuje správně.

„Na místo dorazil muž, údajný pracovník zásahové služby, kterému měla předat peníze, ale dle pokynů neměla s dotyčným hovořit, jen mu předat částku,“ popsala mluvčí královéhradecké policie Martina Jandová.

„Muž ženě ukázal na mobilu údajné potvrzení o převzetí peněz. Žena si však všimla, že v jeho mobilním telefonu je nastavený cizí jazyk, což u ní vzbudilo silné podezření. V tu chvíli si uvědomila, že se jedná o podvod, předání odmítla a z místa odešla,“ sdělila Jandová.

Půjčenou hotovost pak žena vrátila zpět do banky. Pachatel se jí pokoušel znovu dovolat, ona s ním však komunikaci ukončila a své číslo zablokovala.

„Díky její duchapřítomnosti tak nevznikla žádná finanční škoda a podařilo se zabránit dokončení podvodu. Kriminalisté případ i nadále prověřují a před podobnými případy varují,“ řekla mluvčí.

