Křižovatku Mileta otevřou po dvouleté přestavbě. V Hradci snad ubydou kolony

Zavřený ještě několik měsíců zůstane sjezd z Benešovy třídy kolem záchranky a ve Zborovské ulici lze jen za drobné omezení pokládat práce na dokončení nové křižovatky – malé Milety. Hned se také neotevře soustava podchodů, tedy nejdražší části stavby.
Přesto tisíce řidičů, město, kraj i Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) s napětím očekávají, co s hradeckou dopravou otevření Milety provede.
Končí čekání v kolonách?
Oddechnou si hlavně obyvatelé Moravského Předměstí a Malšovic. Ti první museli měsíce cestovat dlouhými objížďkami a zvlášť v době dopravní špičky trpěli v kolonách před každými semafory.
Ti druzí museli strpět velký nárůst počtu aut, která si přes klidnou čtvrť zkracovala cestu kolem ucpané okružní křižovatky u vysokoškolských kolejí Na Kotli. Právě tam se rekonstrukce Milety podepsala nejvíce.
Ve směru od centra Futurum se tu na zelenou čeká nejdéle v celém Hradci. Odpoledne zase nesnesitelně zhoustne doprava v opačném směru, ucpaná bývá Brněnská ulice od Moravského mostu až k vysokoškolským kolejím.
Přitvrdila i doprava v centru, protože vynalézaví řidiči rychle našli dříve téměř neznámé zkratky. Za to všechno mohla přes dva roky přestavba Milety.
Už se lajnují silnice
V okolí obří křižovatky stále pracují desítky dělníků. V pondělí se lajnovaly úplně nové úseky silnice ve Zborovské a Sokolské ulici. Ještě v pondělí tu party kontrolovaly svodidla.
Na Miletě už ze všech směrů visí zcela nové semafory nebo ledkové osvětlení. Prázdná jsou zatím návěstidla, která budou navigovat přespolní do Pardubic nebo v opačném směru na Liberec nebo Náchod.
Zavřené ještě zůstanou tři ze čtyř podchodů, i když i tam už je vše podstatné hotovo.
Největší ruch se už několik měsíců soustředí po obou stranách uzavřené Zborovské. Na jedné straně se válcují sjezdy a výjezdy k fakultní nemocnici a výukovému centru Mephared, na druhé těžká mechanizace pracuje u záchranky, kde jsou stále hluboké výkopy.
Připravuje se půda pro výstavbu polyfunkčního objektu a pod zavřeným sjezdem z Benešovy třídy ještě do konce roku vyroste obchodní centrum Kaufland.
Končí i provizorium MHD
Čtyřměsíční uzavírka Zborovské ulice však v pondělí přinese dlouho očekávaný výsledek. Mileta se téměř celá otevře, dokonce o tři měsíce dříve, než bylo v plánu i než stále oznamují nápisy na plachtách kolem velikánského staveniště.
Ruch tu bude až do poloviny letních prázdnin, ale do normálního provozu se od začátku roku 2024 vrací i dlouhá řada jedenácti linek MHD, což značně uleví obyvatelům Domečkovy ulice, která na sebe musela převzít otravnou autobusovou roli.
Ještě v létě se otevře další podchod, tentokrát pod Sokolskou ulicí kvůli komfortnímu přístupu do nemocnice. Zbývající dva přijdou na řadu do konce roku. Přibudou i zcela nové zastávky MHD. V pondělí otevře zastávka Kampus Univerzita Hradec Králové v Hradecké ulici, přidá se nová zastávka Heyrovského a v létě i dvě ve Zborovské u záchranky.
„Uvedení křižovatky Mileta do provozu považujeme za významný milník pro naše město. Jde o jeden z nejvytíženějších dopravních uzlů, kterým denně projíždějí desetitisíce vozidel. O to víc si vážím, že se klíčová část projektu podařila dokončit s velkým předstihem v takové kvalitě a s důrazem na funkčnost,“ řekla primátorka Pavlína Springerová (HDK).
Její náměstek pro oblast rozvoje města Lukáš Řádek (TOP 09) doplnil: „Dřívější zprovoznění křižovatky už na konci dubna umožnilo především čtyřměsíční uzavření části Zborovské ulice. Díky tomu se mohli stavbaři naplno pustit do prací, které by jinak pokračovaly za částečného provozu a celou stavbu by prodloužily o další měsíce.“