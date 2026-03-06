Vyražené zuby i topení v rybníce. Stíhaný muž čelí dalším obviněním z týrání žen

  10:32,  aktualizováno  10:32
Muž z Náchodska stíhaný od února za brutální týrání partnerky nově čelí dalším obviněním. Podle kriminalistů jednatřicetiletý násilník ubližoval více ženám, nejstarší případ sahá až do roku 2014. Jak ukázalo vyšetřování, jednu ženu napadl v počátku těhotenství, jindy útok skončil vyraženými zuby, oběti nutil brát drogy. Jedné z poškozených dokonce držel hlavu pod vodou v rybníce.

Původní obvinění se týkalo týrání osoby žijící ve společném obydlí a vydírání, od února je muž ve vazbě.

Nově jej kriminalisté obvinili z další trestné činnosti, která zahrnuje znásilnění, týrání osoby žijící ve společném obydlí, vydírání, omezování osobní svobody, ublížení na zdraví a nebezpečné pronásledování.

„Vyšetřování ukázalo, že intenzita útoků postupem času gradovala. Muž své oběti měl vystavovat extrémnímu psychickému nátlaku, chorobné žárlivosti a naprosté izolaci od rodiny či přátel. Soustavně kontroloval jejich mobilní telefony a veškerou komunikaci na sociálních sítích. Vyvolával žárlivé scény i kvůli běžným situacím, jako byl pouhý úsměv na jinou osobu nebo mírné zpoždění při cestě z práce,“ uvedla mluvčí náchodské policie Karolína Macháčková.

Facky, rány pěstí, vyražené zuby

Fyzické útoky podle policie zahrnovaly facky, údery pěstmi do obličeje i těla a cloumání, brutalita měla pro poškozené traumatizující následky. Jedna napadená žena byla v prvním trimestru těhotenství. Jiný útok skončil vážným zraněním v obličeji, konkrétně zhmožděním čelisti a vyražením zubů, takže poškozená skončila v nemocnici a nemohla jíst pevnou stravu po několik týdnů.

„Muž neváhal využívat ani nejcitlivější nástroje nátlaku, kdy k vynucení poslušnosti a sexuálního styku zneužíval strach obětí o jejich nezletilé děti a vyhrožoval jejich likvidací. Během těchto aktů ženy navíc verbálně dehonestoval a ponižoval,“ popsala mluvčí.

Součástí obvinění je také omezování osobní svobody a činy hraničící s mučením.

„Muž své oběti zamykal v bytě a pod pohrůžkou zabití je nutil k užívání omamných a psychotropních látek. Jednu z žen přiměl vlézt v březnu do rybníka a zde jí měl tlačit hlavu pod vodu a držet ji tam, přičemž prohlašoval, že o životě a smrti oběti rozhoduje pouze on sám,“ řekla mluvčí.

Nepomohlo ani ukončení vztahu

Podle policie poškozené ženy zůstávaly ve vztahu s mužem často z důvodu silné citové závislosti a dojmu, že bez něj jsou ztracené a nemají kam jinam jít.

Ani po ukončení vztahu se však ženám od teroru neulevilo, protože muž přešel k intenzivnímu nebezpečnému pronásledování. V desítkách případů své bývalé partnerky obtěžoval, sledoval jejich pohyb a neustále monitoroval jejich životy. K nátlaku využíval to, že vyhrožoval zveřejněním kompromitujících materiálů, videí a fotografií, aby oběti společensky zcela zničil.

„Kriminalisté nadále shromažďují důkazní materiál a nevylučují, že se v průběhu vyšetřování mohou přihlásit další poškozené osoby. Obviněný je i nadále ve vazbě, neboť panuje důvodná obava, že by v trestné činnosti pokračoval nebo působil na dosud nevyslechnuté svědky,“ řekla mluvčí.

Kvůli rozsahu a mimořádné závažnosti skutků muži v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody v horní hranici trestní sazby ve výši 10 let, při prvním obvinění šlo o osm let.

