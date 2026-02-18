Zloděj se nechal zamknout v prodejně. Když už chtěl začít krást, spustil alarm

  13:02,  aktualizováno  13:02
Velmi snadno dopadli chebští policisté dvaatřicetiletého zloděje, který se nechal v sobotu večer krátce zavíračkou zamknout v jedné ze zdejších prodejen. Když už se chystal začít krást, nechtěně spustil alarm obchodu.

Do prodejny muž vešel jen několik chvil před tím, než ji v 18 hodin zaměstnanci zavřeli. Ukryl se a čekal, až personál obchod opustí.

Když se tak stalo, nenechavec opustil úkryt a jal se prohledávat zázemí provozovny. „V kuchyňce měl odcizit mobilní telefon a také několik klíčů od skladových kontejnerů,“ řekl policejní mluvčí Jan Bílek.

Prořízli střechu a ve sběrně sebrali stříbro za milion, pětice už je ve vazbě

Kromě toho si pachatel přímo v prodejně připravil k ukradení také nalezený batoh. „Pohybem po prodejně ale spustil zabezpečovací zařízení,“ konstatoval mluvčí.

Alarm zburcoval pracovníky bezpečnostní agentury, kteří na místo dorazili jako první. Neúspěšného zloděje našli ještě v prodejně. „Následně na místo dorazili policisté, kteří muže zadrželi,“ doplnil Bílek.

Dvaatřicetiletému muži z Chebu nyní hrozí až dvouletý pobyt ve vězení.

Autor: