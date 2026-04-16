Ředitele znojemské nemocnice odvolali. Nepomohlo mu ani zajištění nového primáře

Na vyřešení krize si dal Kavka měsíc, termín vypršel na konci března. Následně oznámil, že rezignovat nehodlá, přestože personální krize na interně dál trvala. I přes přetrvávající nespokojenost jej krajští radní v čele s Grolichem neodvolali, hejtman mu dal místo toho čas do 16. dubna, aby sám rezignoval.
Hejtman v pondělí obdržel e-mail o postupu ředitele v uplynulém týdnu, ze kterého podle něj vyplynulo, že se nepodařilo zajistit personální obsazení interního oddělení, včetně zajištění nového primáře a lékařů. Následně v úterý jednal se zaměstnanci interního oddělení a dalšími lidmi z vedení špitálu. Podle hejtmana z žádných informací nevyplynul posun v řešení zajištění chodu interny ani ochota Kavky vyvodit z toho odpovědnost.
Kavka svůj odchod neoznámil ani v posledních dnech. Naopak ve středu informoval, že úspěšně ukončil jednání vedoucí k zajištění chodu interny. O rezignaci ani jakýchkoliv úvahách o ní se vůbec nezmínil.
„Podařilo se smluvně zajistit nového plně kvalifikovaného a zkušeného primáře s akademickým titulem s termínem nástupu 27. dubna. Dále je smluvně zajištěno šest plně kvalifikovaných lékařů s postupným nástupem do konce dubna a dalších sedm lékařů s nejvyšší kvalifikací pro zajištění ústavních pohotovostních služeb,“ uvedl Kavka.
Vedení hejtmanství o tomto vyjádření, které se objevilo ve středu večer na webu a sociálních sítích nemocnice, předem nevědělo a Grolicha překvapilo. Ani zajištění nového primáře však Kavkovi nepomohlo.
„Považuji za fatální selhání komunikace vůči zřizovateli, kdy v krizové situaci ředitel nejdříve zveřejňuje informace na sociálních sítích a až následující den informuje zřizovatele. Na základě dosavadního průběhu jednání a komunikace ze strany vedení nemocnice došlo ke ztrátě důvěry vůči řediteli. Jako zřizovatel si nemůžeme být jisti, že předložený návrh řešení je realizovatelný. Ředitel naší nemocnice nemůže se zřizovatelem v tak závažné situaci hrát poker,“ vysvětlil hejtman.
Od neděle povede nemocnici Liškář
Radní Kavku odvolali k 19. dubnu, tedy neděli. Následující den nastoupí jako pověřený ředitel Petr Liškář, který má zkušenosti se zdravotnictvím ve Zlínském a Plzeňském kraji. „Nejde tu jen o post ředitele, ale zejména o zajištění základního chodu nemocnice a zdravotní péče pro pacienty,“ zdůraznil Grolich.
Prozatím radní Liškáře pověřili vedením špitálu. Zároveň od nich dostal dva až tři měsíce na to, aby se „osvědčil“. Pokud se tak stane, jmenují jej trvale ředitelem a výběrové řízení nevypíšou.
Grolich nechává na rozhodnutí Liškáře, jak se postaví k možnému dalšímu působení Monharta v nemocnici. Ten stejně jako další odcházející internisté svůj krok vysvětloval nespokojeností s vedením nemocnice. Nejen on měl osobní neshody s Kavkou a vadil mu způsob, jakým nemocnici řídí a komunikuje s personálem. Výpovědi tak internisté označovali jako formu protestu a snahy na problémy upozornit.
Podle hejtmana jsou zdravotníci hrozící odchodem ochotní dát novému řediteli určitý čas. Mohou tak své rozhodnutí ještě přehodnotit, části z nich výpovědní lhůta teprve uplyne. Liškářovou záležitostí je také to, zda Kavka bude dál fungovat jako primář chirurgie.
Liškář působí ve zdravotnictví více než dvacet let. Zkušenosti získal jak v soukromém zdravotnickém sektoru, tak v nemocnicích zřizovaných kraji, kde zastával manažerské pozice v oblasti ekonomiky a řízení zdravotnických zařízení. Podílel se na projektech zaměřených na zefektivnění provozu nemocnic a stabilizaci jejich fungování.
„Jsem přesvědčen, že dobrý management vytváří podmínky pro práci týmu zaměstnanců. Tak jako zdravotníci slouží pacientům, je vedení službou pro zaměstnance. Podaří-li se obnovit důvěru a otevřenou komunikaci, věřím, že se znojemská nemocnice dokáže stabilizovat a posunout dál,“ řekl Liškář.