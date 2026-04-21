Unikátní zákrok v Brně. Elektrody „odemkly dveře“ do nádorových buněk v páteři

Toto napětí způsobilo rozšíření buněčných pórů. Buňky v tomto elektrickém poli pak nasály nitrožilně aplikované chemoterapeutikum bleomycin, které by mělo nádorové buňky zničit.
„Představte si to jako metodu, která ‚odemkne dveře‘ do nádorových buněk, aby v nich lék mohl zabírat mnohem silněji. U metastáz v páteři je to nadějný způsob, jak ulevit od bolesti a zastavit růst nádoru tam, kde běžná léčba nestačí,“ popisuje primář Oddělení radiologie Masarykova onkologického ústavu (MOÚ) Jan Křístek, který zákrok provedl.
|
Zmíněné odemknutí buněk bylo podle něj nutné proto, že běžná chemoterapie do některých nádorů v kostech proniká jen těžko.
„Při elektrochemoterapii lékaři udělají dva kroky. Nejprve pacient dostane do žíly, případně přímo do nádoru, malou dávku chemoterapie. Následně pomocí speciálních jehel – elektrod zavedených k obratli se do nádoru vyšlou krátké elektrické výboje. Ty v obalu nádorových buněk na chvíli vytvoří mikroskopické dírky. Díky těmto dírkám vklouzne lék přímo dovnitř nádorové buňky. Jakmile výboje přestanou, dírky se zatáhnou a lék zůstane uvězněný uvnitř nádoru, kde ho zničí,“ odhaluje Křístek.
|
Vše se děje v celkové narkóze, kdy lékaři zavádějí jehly velmi precizně, často pod kontrolou CT, aby se vyhnuli míše a nervům. Intervence trvá krátce a obvykle stačí jedno ošetření. Pacientovi poté zákrok přináší během několika týdnů rychlou úlevu od bolestí zad, které způsobují metastázy.
V Česku se jedná o velmi moderní metodu, která se teprve postupně zavádí do širší praxe. „Je to šetrnější vylepšená chemoterapie, která díky elektřině míří přímo do černého a pomáhá udržet páteř funkční a bez bolesti,“ podotýká Křístek.
V MOÚ je uvedený zákrok možné provádět díky vybudování nového špičkově vybaveného centra intervenční onkologie v rámci Oddělení radiologie.
|
31. března 2026