Unikátní zákrok v Brně. Elektrody „odemkly dveře“ do nádorových buněk v páteři

  5:16,  aktualizováno  5:16
Jako teprve třetí v Česku provedli minulý týden lékaři z Masarykova onkologického ústavu v Brně takzvanou elektrochemoterapii. Díky ní ulevili od bolesti mladému pacientovi s neoperovatelným nádorem páteře. Při zákroku použili speciální jehly, které fungovaly jako elektrody generující vysoké napětí.
Lékaři z intervenční radiologie Masarykova onkologického ústavu provedli unikátní zákrok u pacienta s neoperovatelným nádorem páteře. V rámci takzvané elektrochemoterapie použili speciální jehly, které fungovaly jako elektrody generující vysoké napětí. | foto: Masarykův onkologický ústav

Toto napětí způsobilo rozšíření buněčných pórů. Buňky v tomto elektrickém poli pak nasály nitrožilně aplikované chemoterapeutikum bleomycin, které by mělo nádorové buňky zničit.

„Představte si to jako metodu, která ‚odemkne dveře‘ do nádorových buněk, aby v nich lék mohl zabírat mnohem silněji. U metastáz v páteři je to nadějný způsob, jak ulevit od bolesti a zastavit růst nádoru tam, kde běžná léčba nestačí,“ popisuje primář Oddělení radiologie Masarykova onkologického ústavu (MOÚ) Jan Křístek, který zákrok provedl.

Zmíněné odemknutí buněk bylo podle něj nutné proto, že běžná chemoterapie do některých nádorů v kostech proniká jen těžko.

„Při elektrochemoterapii lékaři udělají dva kroky. Nejprve pacient dostane do žíly, případně přímo do nádoru, malou dávku chemoterapie. Následně pomocí speciálních jehel – elektrod zavedených k obratli se do nádoru vyšlou krátké elektrické výboje. Ty v obalu nádorových buněk na chvíli vytvoří mikroskopické dírky. Díky těmto dírkám vklouzne lék přímo dovnitř nádorové buňky. Jakmile výboje přestanou, dírky se zatáhnou a lék zůstane uvězněný uvnitř nádoru, kde ho zničí,“ odhaluje Křístek.

Vše se děje v celkové narkóze, kdy lékaři zavádějí jehly velmi precizně, často pod kontrolou CT, aby se vyhnuli míše a nervům. Intervence trvá krátce a obvykle stačí jedno ošetření. Pacientovi poté zákrok přináší během několika týdnů rychlou úlevu od bolestí zad, které způsobují metastázy.

V Česku se jedná o velmi moderní metodu, která se teprve postupně zavádí do širší praxe. „Je to šetrnější vylepšená chemoterapie, která díky elektřině míří přímo do černého a pomáhá udržet páteř funkční a bez bolesti,“ podotýká Křístek.

V MOÚ je uvedený zákrok možné provádět díky vybudování nového špičkově vybaveného centra intervenční onkologie v rámci Oddělení radiologie.

31. března 2026
