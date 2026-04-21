K původnímu záměru transbordéru o délce zhruba 63 metrů přitom vznikla na začátku už i architektonická studie, která přibližovala konstrukční řešení.
Jak toto netypické zařízení funguje? Chodci a cyklisté, kteří nastoupí do kabinky zavěšené na konstrukci, ji musejí sami pomocí tahu za provaz posouvat na druhý břeh. Pohyb zařízení je tak závislý na lidské síle.
|
Přepravní atrakce přes řeku Moravu. Pro turisty se má postavit transbordér
„Stavba samotná svou jedinečností zatraktivní oblast podél toku řeky Moravy a společně s plánovanou cyklostezkou na slovenské straně zvýší povědomí o celém příhraničním regionu,“ popisovalo vizi jihomoravské hejtmanství v roce 2023, kdy záměr představilo s tím, že hotovo bude na podzim 2025.
Jenže před půl rokem nic takového na místě politici neodhalili, minulý týden naopak slavnostně poklepali teprve stavbu, a to konkrétně nové lávky pro pěší a cyklisty. Myšlenka transbordéru za odhadovaných 57 milionů v tichosti skončila v šuplíku.
„Bohužel jsme nebyli schopni za tu cenu vysoutěžit dodavatelskou firmu. Buď se nikdo nepřihlásil, nebo nabídl o desítky procent vyšší částku. Veřejnou soutěž jsme opakovali snad šestkrát, ale nebyli jsme úspěšní,“ vysvětlil iDNES.cz náměstek hejtmana Jan Zámečník (KDU-ČSL) s tím, že nápad vznikl už za jeho předchůdců někdy před deseti lety.
|
Zahájená stavba nové obloukové lávky bude mít dva pruhy, každý o šířce dvou metrů. Vyjde na 51 milionů a hotová bude příští rok na jaře. Podle vyjádření kraje zvýší atraktivitu příhraničního regionu v blízkosti slovenských hranic a poblíž Baťova kanálu.
První transbordér v Česku zprovoznila v roce 2010 Chrastava na Liberecku, kdy jednoduchá lanovka nahradila lávku přes Lužickou Nisu, kterou zničila povodeň.