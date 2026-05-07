Ve čtvrtek odpoledne policisté a záchranáři ve Zbraslavi na Brněnsku vyjeli na pomoc ženě, která potřebovala lékařské ošetření. Převoz do nemocnice zkomplikoval kolemjdoucí muž.
„Při poskytování pomoci ženě šel kolem náhodný muž, který vylezl na střechu sousedního domu. Kdy byli záchranáři a policisté venku, začal je verbálně napadat a následně po nich házet střešní tašky,“ popsal mluvčí jihomoravských policistů Petr Vala.
Ani po odjezdu sanitky výtržník s házením nepřestal. Nepomohl ani vyjednavač. Kolem páté hodiny odpoledne střešní scéna ustala, muž uklouzl a spadl na zahrádku domu.
„Sanitka muže převezla do nemocnice. Právní kvalifikaci jsme zatím nestanovili, ale případem se dále zabýváme,“ uvedl Vala.