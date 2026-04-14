Uplynulý pátek krátce po jedné hodině ranní přijalo operační středisko městské policie oznámení o muži, který na Sokolském ostrově spadl do slepého ramene Malše.
Při příjezdu strážníci spatřili dva lidi, kteří se marně snažili za ruku vytáhnout z koryta řeky již téměř bezvládného muže. „Bylo zřejmé, že jejich síly nestačí, proto jim strážníci přispěchali na pomoc a společnými silami muže dostali na břeh,“ popsala mluvčí budějovických strážníků Věra Školková.
Strážníci zachraňovali z řeky muže. Když ho vytáhli, nadýchal 3,5 promile
Muž byl silně podchlazený, strážníci ho proto zabalili do izotermické fólie a přivolali záchrannou službu. Při poskytování první pomoci začal s hlídkou komunikovat, přičemž bylo patrné, že je pod vlivem alkoholu. To následně potvrdila i dechová zkouška. Zachráněný se zajímal, jaký byl její výsledek. „Můžu se dozvědět, kolik jsem tam dal?“ ptal se. Bylo to 2,68 promile.
„Podle jednoho ze svědků se jednalo o sedmadvacetiletého muže, kterého znal. Při návratu z klubu na Sokolském ostrově ho viděl ležet na břehu řeky. Když se mu snažil pomoci na nohy, muž zavrávoral a spadl do vody,“ uvedla Školková. Kamarád se hned snažil pomoci a druhá svědkyně volala na linku 156.
Po příjezdu sanitky si muže převzal lékař a pacienta následně záchranáři převezli na urgentní příjem českobudějovické nemocnice.