VIDEO: Drtivý náraz odtrhl i střechu. Řidič na dálnici rozstřelil auto o stojící kamion

  13:08,  aktualizováno  13:52
Příliš pozdě si na dálnici D3 nedaleko Kaplice na Českokrumlovsku všiml polský řidič BMW kamionů stojících v koloně. Povedlo se mu ještě trochu strhnout řízení do strany, což mu zřejmě zachránilo život. I tak byl náraz drtivý a osobní auto zdemoloval. Muž přitom byl při příjezdu lékařů venku z vozidla a vyvázl jen s lehčím poraněním.

Nehoda se stala koncem dubna, policisté dnes zveřejnili záběry a další informace z ní. Řidič z Polska ve vozidle značky BMW jel ve směru od Prahy na Kaplici.

„Plně se nevěnoval řízení a přehlédl stojící kolonu nákladních aut. Ta se vytvořila v pravém jízdním pruhu v důsledku předchozí nehody,“ popsala událost Štěpánka Schwarzová, jihočeská policejní mluvčí.

Řidič BMW narazil na D3 na Kaplicku do stojícího kamionu. (23. dubna 2026)
Řidič BMW narazil na D3 na Kaplicku do stojícího kamionu. (23. dubna 2026)
Řidič BMW narazil na D3 na Kaplicku do stojícího kamionu. (23. dubna 2026)
Řidič BMW narazil na D3 na Kaplicku do stojícího kamionu. (23. dubna 2026)
4 fotografie

Řidič osobního elektromobilu sice na poslední chvíli strhl řízení, ale i tak narazil do zadní části stojícího kamionu. Ale právě alespoň tento manévr dost možná pomohl k tomu, že muž nehodu jako zázrakem přežil, navíc jen s lehkým zraněním, s nímž ho záchranáři odvezli do nemocnice.

„Řidič, cizí státní příslušník, byl při příjezdu posádek při vědomí a z vozidla vystoupil ještě před jejich příjezdem. Záchranáři u něj zjistili pouze lehčí poranění v oblasti horní končetiny a hrudníku,“ potvrdil mluvčí jihočeské záchranky Vojtěch Míra. I tak ho po vyšetření na místě převezli k dalším vyšetřením do traumacentra českobudějovické nemocnice.

„Náraz byl tak silný, že prakticky oddělil celou střechu od zbytku vozidla. Při nehodě vznikla škoda přesahující částku tři miliony korun,“ upřesnila Schwarzová.

Doplnila, že nevěnování se řízení je jedna z nejčastějších příčin vzniku dopravních nehod. „Mnohdy bývají následky těchto nehod fatální,“ dodala. Policisté upozorňují na povinnost řidiče věnovat se plně řízení vozidla a sledovat situaci v provozu.

„Nejen na dálnici, ale na jakékoliv pozemní komunikaci dávejte vždy pozor, za jízdy nedržte v ruce mobilní telefon ani jiné záznamové zařízení. Mějte situaci na silnici pod kontrolou,“ uvedla policejní mluvčí.

Autor: