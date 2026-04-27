Transport po schodech by byl rizikový, pacienta snesli z bytu na plošině hasičů

  9:58,  aktualizováno  9:58
Záchranáři a hasiči zasahovali společně v Dačicích na Jindřichohradecku. Pacienta se srdečním onemocněním, který měl výrazné potíže s dýcháním, transportovali z bytu pomocí výškové techniky. Pak ho převezli na anesteziologicko-resuscitační oddělení nemocnice v Jindřichově Hradci.
Pacienta snesli z bytu v panelovém domě v Dačicích pomocí plošiny hasičů. (25. dubna 2026) | foto: ZZS Jihočeského kraje

Lékař rozhodl, že transport pacienta po schodišti z bytu v panelovém domě by s ohledem na jeho zdravotní stav mohl vést ke zhoršení obtíží, a zvolil šetrnější variantu.

„Na místo proto vyjela výšková technika hasičů z Jindřichova Hradce se speciální plošinou určenou pro transport pacientů s vyšší hmotností. S ohledem na situaci byla současně vyslána také další sanitka vybavená speciálními nosítky,“ upřesnil okolnosti sobotního zásahu mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra.

Aby bylo možné přiblížit plošinu k oknu, bylo nutné upravit prostor v okolí domu, včetně demontáže satelitní antény. Pacienta následně pomocí plošiny bezpečně transportovali na zem.

Záchranáři po celou dobu monitorovali jeho stav, lékař mu podal léky na stabilizaci oběhu a zmírnění dušnosti a po stabilizaci pacienta převezli na anesteziologicko-resuscitační oddělení jindřichohradecké nemocnice. Hasiči asistovali i při jeho následném přesunu ze sanitního vozu při předání v nemocnici.

