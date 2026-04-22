Při srážce vlaku s dodávkou se zranili dva nezletilí, pro jednoho letěl vrtulník

  9:44
Srážka vlaku s užitkovým automobilem u obce Skály na Písecku ve středu ráno omezuje provoz na železnici mezi Plzní a Českými Budějovicemi. Vlaky nabírají zpoždění okolo dvaceti minut. Při nehodě se zranili dva nezletilí z vozidla. Jednoho do nemocnice transportoval vrtulník, druhého sanitka. Cestující ve vlaku vyvázli bez zranění.
Nehoda se stala na přejezdu u obce Skály. (22. dubna 2026)
Nehoda se stala na přejezdu u obce Skály. (22. dubna 2026) | foto: Správa železnic

Nehoda se stala ve středu okolo sedmé hodiny ráno. Objížďka vede přes Putim.

Nikdo z cestujících ve vlaku nebyl při srážce zraněný. Ve vozidle cestovali tři lidé. Jednatřicetiletý řidič dodávky byl po ošetření záchranáři ponechaný na místě. Podle záchranářů jeho stav nevyžadoval převoz do nemocnice.

Při srážce vlaku s dodávkou se zranili dva lidé z vozidla. (22. dubna 2026)

U nehody pomáhala lékařská i záchranářská posádka z Písku. Dva nezletilí spolujezdci zamířili do nemocnice. Jednoho z nich transportoval vrtulník.

„Po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče byli transportováni ve stabilizovaném stavu,“ přiblížila mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kafková.

