Opilá řidička ignorovala zákaz vjezdu, v rozkopané ulici zasekla auto na kanálu

  13:52,  aktualizováno  13:52
Zákazové značky ani rozkopaný povrch vozovky nezabránili řidičce osobního automobilu ve vjezdu do právě opravované ulice v Českých Budějovicích. Do cíle se však nedostala, protože se její auto zaseklo na odhaleném kanálu. Žena za volantem poté nadýchala skoro dvě promile.
Opilá řidička skončila zaseklá na kanálu. Případ řešili strážníci i Policie ČR. | foto: MP České Budějovice

Ve středu krátce po půl deváté večer vyjížděla hlídka českobudějovické městské policie do ulice Boženy Němcové, kde kvůli pokračujícím stavebním pracím platí zákaz vjezdu. Komunikace je kompletně rozkopaná až na podloží a průjezd pro osobní vozy je prakticky nemožný.

„Přesto se právě tudy rozhodla projet sedmapadesátiletá řidička. Strážníci ji zastihli ve společnosti oznamovatele, zatímco její vozidlo zůstalo bezmocně zaklíněné na kanálu,“ uvedla mluvčí budějovických strážníků Věra Školková.

Důvod jejího počínání nebylo složité odhalit. Žena byla na první pohled opilá a sama přiznala, že před jízdou vypila nejednu skleničku. Mezitím se ke strážníkům přihlásil i další svědek, kterého měla při ignorování zákazu vjezdu ohrozit.

Následně provedená zkouška pak ukázala 1,94 a napodruhé 1,96 promile alkoholu v dechu. „Strážníci ženu i celý případ předali pro podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky přivolaným policistům. Řidičku navíc čeká úhrada nákladů za odtah uvázlého vozidla,“ uzavřela mluvčí.

