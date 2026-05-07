Krátce po půl sedmé ráno začaly záchranářům na stanovišti ve Strakonicích zvonit pagery – výjezd k dopravní nehodě, naléhavost 2. Chodkyni porazilo osobní auto a s ohledem na vážnost byl k nehodě vyslán i záchranářský vrtulník.
Nehoda se stala blízko hřbitova. Jednačtyřicetiletou ženu tam srazil řidič Škody Octavie. „Jel směrem od Vodňan do centra Strakonic, pravděpodobně se nevěnoval řízení, vjel na chodník, kde srazil chodkyni,“ uvedl mluvčí jihočeských policistů Milan Bajcura a dodal, že se mohlo jednat o mikrospánek.
Záchranáři byli u nehody za tři minuty od výzvy. „Ihned si převzali do péče zraněnou ženu, která byla při vědomí a udávala bolest horní i dolní končetiny. Provedli základní ošetření a zajištění pacientky, včetně přiložení krčního límce a imobilizace do vakuové matrace. Lékař zraněné podal také lék proti bolesti,“ upřesnil mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra.
Řidič vjel na chodník a srazil ženu, ta pak v nemocnici zemřela
Následně pacientku přesunuli k vrtulníku, který přistál na nedaleké stanici profesionálních hasičů. S podezřením na středně těžká poranění ruky a nohy ji transportoval do nemocnice.
Případ si převzali kriminalisté, kteří ho budou prověřovat jako ublížení na zdraví.