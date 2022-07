Historické „koňky“ jsou poklad, srdcaři se jich nezbavují, říkají hasiči

12:20

Bývají pýchou sboru a hasiči si je hýčkají jako klenot. Více než sto let staré vahadlové koňské stříkačky už požáry hasit nemohou, dobrovolníci je i tak složitě udržují v provozuschopném stavu a několikrát do roka je ukážou veřejnosti. A do Zašové na Vsetínsku se každoročně sjíždějí na speciální soutěž.